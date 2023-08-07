Поддубный назвал места прорыва ВС РФ на СВО: что пишут военкоры 7 августа Сладков объяснил реакцию Запада на переворот в Нигере

Фото: МО РФ

Российские военные корреспонденты и блогеры рассказали об оперативной обстановке в зоне проведения специальной операции на Украине. Сладков объяснил реакцию Запада на государственный переворот в Нигере. Поддубный назвал участки, где ВС РФ добиваются наибольшего успеха, а Коц допустил, что ГУР Украины будет использовать методы Шамиля Басаева. Что пишут военкоры 7 августа — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Африка может вспыхнуть»

Военный корреспондент Александр Сладков связывает негативную реакцию Запада на смену власти в Нигере с упущенной выгодой из-за потери контроля над бывшей колонией.

«Африка вот-вот вспыхнет. Блоку НАТО указывают на дверь. Западные гранды считали для себя абсолютно правильным включать в НАТО осколки СССР. Но едва посыпалась Африка и бывшие колонии показали Западу кукиш, в Европе и США началась эпилепсия: «Это мое, не трогайте, вы не имеете права», — обратил внимание журналист

Государственный переворот в Нигере осудили США, Великобритания, Франция, Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). Пришедшие к власти в Нигере военные во главе с начальником президентской гвардии генералом Абдурахманом Чиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Они обвинили Париж в подготовке операции по освобождению отстраненного от власти президента Мохамеда Базума.

Евгений Поддубный назвал участки, где ВС РФ идут вперед

Военный корреспондент Евгений Поддубный прокомментировал информацию Минобороны о продвижении ВС РФ в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении Харьковской области.

«Продвижение российских войск на Купянском направлении составило 11 км по фронту и более трех км в глубину обороны противника — это данные Минобороны за последние трое суток. Наибольший успех наши войска имели по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области», — подчеркнул журналист.

Фото: МО РФ

Александр Коц: «В ГУР Украины дойдут до захвата заложников»

Военный корреспондент Александр Коц отреагировал на попытку теракта в Новой Каховке, где взрывное устройство было установлено на детской площадке.

«В Новой Каховке предотвращён теракт на детской площадке: очевидцы нашли тротиловую шашку с детонатором и поражающими элементами. Такими людоедскими темпами ВСУ и ГУР скоро дойдут до захвата заложников в школах „по бесланскому сценарию“. Как сказал когда-то Петр Порошенко, „такова вечная рыцарская природа украинского воинства“», — подчеркнул Коц.

По данным ГУ МВД Херсонской области, самодельное взрывное устройство из тротиловой шашки и металлических поражающих элементов было уничтожено на месте с помощью робота.

Александр Ходаковский: «Основной криминогенный фактор после СВО — человек с ружьем»

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский ожидает роста преступности в России после завершения СВО. Главным криминогенным фактором, полагает комбат, станет «человек с ружьем».

«Нет особой тайны в том, что основной криминогенный фактор сейчас — это человек с ружьём. В зоне СВО мы сталкиваемся с этим фактором нередко. Когда я готовлю спецназ к работе, то делаю акцент, что наиболее вероятный после СВО источник угрозы для гражданского населения — это лицо или группа лиц с не благими намерениями в голове и с оружием в руках, которое может повернуться стволами не в ту сторону», — отмечает Ходаковский.

Комбат призывает контролировать оборот огнестрельного оружия, «чтобы люди с гранатометами и тепловизорами не бегали по городам».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Борис Рожин назвал характеристики беспилотника БАС-200

Военный аналитик Борис Рожин перечислил характеристики российского квадрокоптера БАС-200, который проходит испытания для использования в зоне СВО.

«Беспилотник БАС-200 производства холдинга „Вертолеты России“ является комплексом вертолетного типа с внешним пилотом. Его максимальная скорость — 160 км/ч, коммерческая нагрузка — 50 кг, а продолжительность полета составляет четыре часа. Может использоваться для мониторинга местности в темное и светлое время суток, для обнаружения объектов и слежения за ними, а также передачи видеоинформации видимого и инфракрасного диапазонов», — отметил Рожин.

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов по время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Бе-200 проходит испытания для использования в зоне проведения СВО. Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что квадрокоптер может транспортировать грузы в тылу и вести разведку в ночное время.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Беспилотник БАС-200

Илья Крамник: «Франция не сможет перебросить силы для интервенции Нигера»

Военный эксперт Илья Крамник назвал военную логистику главной проблемой для Франции при попытке вторжения в Нигер. У Парижа нет бортов, чтобы перебросить в Африку боевые подразделения и технику.

«Главным выпадающим звеном в „Нигерском ребусе“ для Франции является транспортная проблема. Если планировать интервенцию собственными силами, их потребуется доставить на место. Задача по сложности примерно сравнимая с интервенцией в Мали в ходе операции „Сервал“ в 2013 году. Эту задачу Франция решала не самостоятельно, а через аренду парка Ан-124 российских авиакомпаний „Волга-Днепр“ и „Полет“, а также 224-го летного отряда Минобороны России и украинских Antonov Airlines», — напомнил Крамник.

Как отмечает эксперт, сейчас развертывание подобной транспортной операции невозможно. «Российские Ан-124 недоступны, еще летающие украинские грузовые борты заняты на перевозках для Украины, так же как и С-17 ВВС США и стран НАТО», — подчеркнул он.

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