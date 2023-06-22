Украина «назначила» дату нового наступления ВСУ: что пишут военкоры 22 июня Что Киев готовит к 26 июня, на каких участках наступает Россия

Фото: МО Украины

Интенсивность наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции снизилась, отмечают российские военные корреспонденты и блогеры. Как сообщил военный эксперт Борис Рожин, бои на основных участках Запорожского, Херсонского и Южно-Донецкого направлений переходят в позиционные. Кто контролирует Пятихатки, что произойдет на фронте 26 июня и сколько резервов осталось у ВСУ — в материале NEWS.ru.

Евгений Поддубный: «Армия России сорвала планы Киева»

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный считает, что наступательный потенциал ВСУ «стачивается» в безуспешных попытках прорвать линию фронта. Это вынуждает украинское командование пересмотреть планы на летнюю кампанию.

«У противника есть вязкое продвижение в серой зоне, но прорывов не получилось. Развивать нечего, потому что это не успех. А наступательный потенциал стачивается. Сейчас генералы противника в тупике. Артподготовка высокоточными боеприпасами не дает эффекта, на который рассчитывали в Киеве. Изолировать районы боевых действий противник не смог. Замысел врага на весенне-летнюю кампанию армия России сорвала», — уверен Поддубный.

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Фото: МО Украины

Минобороны эту информацию пока не комментировало.

По информации Евгения Поддубного, ВСУ несут потери в попытках закрепиться на окраинах поселка Пятихатки на Запорожском направлении.

«По Пятихаткам. Переговорил с разведчиками, которые действуют на этом направлении. Противник теряет людей в попытках зацепиться за дома на окраине. Наша артиллерия не дает подразделениям киевского режима даже подойти к местам, где было бы возможно оборудовать позиции. ВСУ теряют личный состав в безуспешных атаках», — сообщает военкор.

Минобороны эту информацию не комментировало.

Борис Рожин: Россия наступает под Кременной и Купянском

Военный эксперт Борис Рожин отмечает продвижение ВС РФ в районе Кременной в ЛНР и в направлении Купянска в Харьковской области. ВСУ перебрасывает на эти участки подкрепления, отмечает Рожин.

«ВС РФ продолжают продвигаться в районе лесного массива к западу от Кременной и к северо-востоку от Купянска. Противник отступил на ряде участков. Отмечается переброска подкреплений противника на Краснолиманское направление и в направлении Купянска. В районе Краматорска была поражена колонна с резервами, которые перебрасывались на Красный Лиман», — пишет Рожин в Telegram-канале.

Активизация боевых действий ожидается до конца июня. Противник еще сохраняет нетронутыми до 50–60% резервных частей, подчеркивает эксперт. Минобороны эту информацию не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Андрей Руденко: ВСУ несут потери и откатываются назад

Репортер Андрей Руденко подчеркивает, что ситуация на Херсонском и Запорожском направлении контролируемая. Линия фронта стабильна.

«Враг лезет постоянно, но получая стабильный удар нашей артиллерией, понеся потери, откатывается назад», — отмечает военкор.

Что ВСУ готовят 26 июня

Военкор КП Дмитрий Стешин спросил военнослужащих с Запорожского направления, ожидают ли они масштабное наступление ВСУ к 26 июня — эту дату украинские Telegram-каналы называли ключевой.

«Пугалок много, думаю, наступление не будет принципиально отличаться, если совсем свежие части не перекинут с Юпитера. Пехота противника в дизморале. У нас, наоборот, поняли, что западная техника горит хорошо. Плюс камикадзе научились искать и арту уничтожать, что тоже большой плюс, интенсивность огня у них снизилась значительно», — цитирует Стешин своего собеседника из числа военнослужащих.

Даниил Безсонов: Авдеевское направление активизировалось

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об активизации боевых действий на Авдеевском направлении рядом с Донецком. Он предполагает, что ВСУ могут нанести удар по Донецку.

«Сейчас весь Донецк слышит звуки боя на фронте. Похоже, что Авдеевское направление. Очень интенсивно работает вражеская и наша артиллерия. На других участках фронт также активизировался», — пишет Безсонов.

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Медведев: «Солдаты понимают, за что воюют»

Журналист Андрей Медведев считает, что появление немецких танков на фронте мотивирует российских военнослужащих.

«ВСУ и НАТО, поставив на фронт Leopard и нарисовав на них балкенкройцы (опознавательный знак вермахта. — NEWS.ru), сделали во много раз больше, чем авторы пресловутой бабушки с флагом. Немецкий танк с соответствующей символикой на русской земле. Тут ничего объяснять никому не надо», — подчеркнул Медведев.

Дмитрий Кулько: ВС РФ отражают атаки ВСУ в Запорожье

Военкор Первого канала Дмитрий Кулько со ссылкой на военнослужащих пишет, что ключевые населенные пункты Запорожского направления рядом линией боевого соприкосновения контролируются российскими войсками, несмотря на регулярные атаки со стороны ВСУ.

«В Голой Пристани, где стоит 80-я арктическая бригада, противник сегодня даже не пытался отправлять ДРГ. Город полностью под нашим контролем. В Токмаке, который находится под щитом эшелонированной обороны и героических бойцов 42-й дивизии, доносятся лишь звуки выхода нашей артиллерии. Город, как и ближайший посёлок Садовое, ударам штурмовых групп ВСУ не подвергался», — отмечает Кулько.

Тяжелые бои идут в районе Пятихаток, передает военкор Кулько. ВСУ не смогли закрепиться на окраинах поселка, но попыток не оставляют. Минобороны эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

«Гибкая линия обороны придумана для того, чтобы концентрировать и применять силы наиболее удобным образом. И продвижение противника на несколько сотен метров не гарантирует закрепление. Предыдущие недели контрнаступления ВСУ это наглядно показали. Ребята стоят насмерть! Принимают бой один за другим», — отмечает Кулько.

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