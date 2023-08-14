Поддубный нашёл способ усилить армию РФ: что пишут военкоры 14 августа А Сладков раскрыл детали подготовки военнослужащих ВСУ в Великобритании

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Боевая работа танка Т-90М «Прорыв» 1-й танковой армии Западной группы войск

Российские военные корреспонденты и блогеры прокомментировали последние события специальной военной операции на Украине. Сладков раскрыл детали подготовки военнослужащих ВСУ в Великобритании. Поддубный объяснил, как улучшить характеристики российских вооружений и техники. Коц попросил объяснить, как будет действовать запрет на съемку результатов террористических атак Украины. Что пишут военкоры 14 августа в своих Telegram-каналах — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «В НАТО не обучают ВСУ действиям в обороне»

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о различиях в обучении военнослужащих ВСУ, которых готовят в странах НАТО, с российскими подходами к боевой подготовке.

«Интересная деталь в сравнении нашего подхода к боевой подготовке новобранцев и НАТОвского — по опыту обучения украинцев в Британии. Англичане готовят украинских солдат к наступательным действиям. Действия в обороне они не изучают. То есть готовят новобранцев под одну задачу.

В Минобороны новобранцам дают базовые знания. Затем идет разносторонняя боевая подготовка: наступление, оборона, встречный бой. Действия в городе, в поле. А уже перед участием в боевых действиях идет нужная полигонная практика. Мы даем солдату шанс победить и выжить. НАТО готовит ВСУ лишь к той задаче, которая стоит сейчас», — подчеркивает журналист.

«Рыбарь» усомнился в словах Болтона о причинах неудач Украины

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» прокомментировали заявление экс-советника президента США по безопасности Джон Болтона, сказавшего, что причинами неудач Украины в наступлении и успехов России в обороне является «нестратегическое» медленное предоставление киевскому режиму военной помощи.

«По словам деятеля, на Западе страдают „парализующей осторожностью“, которая проявляется даже в том, что в обсуждении отправки на Украину того или иного вооружения вообще возникают дискуссии о целесообразности поставок. Слышать подобное от Болтона неудивительно — один из наиболее стереотипных „ястребов“ американского истеблишмента не мог высказаться по-другому. Но в своих измышлениях вышедший в тираж политик несколько лукавит: ведь с 2022 года ВСУ обычно оперативно предоставляли чуть ли не все запрашиваемое ими оружие», — пишет «Рыбарь».

Авторы сообщения напомнили, что на Украину поступили РСЗО HIMARS с боекомплектом, ЗРК NASAMS и Patriot новейшей модификации, гаубицы M109 и M777: «Ради киевского режима США отдали львиную часть собственных и опустошили европейские запасы 155-мм боеприпасов. И это не говоря о сотнях единицах бронетехники, где одних только Bradley было выделено аж 186 штук».

По мнению «Рыбаря», «таких объемов внешней военной помощи за последние лет 40 не получала, наверное, ни одна страна мира».

«Любые задержки поставок техники связаны не с политическими причинами, а с необходимостью подготовки к ее применению. В остальном Украине уже отправили почти всю возможную номенклатуру современного вооружения. Так что в вопросе недостаточных результатов киевского режима старина Болтон может пенять лишь на ВСУ да западных аналитиков, оказавшихся в плену собственных ошибочных представлений», — заключается в сообщении.

Александр Коц: «Нужны четкие критерии запрета на публикацию работы ПВО»

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал инициативу главы Крыма Сергея Аксенова о законодательном запрете распространения видеозаписей с работой систем ПВО и других оборонных систем, а также последствий атак. По мнению журналиста, необходимы четкие критерии, в каких случаях съемка запрещена.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

«Безусловно, обнародование месторасположения средств противовоздушной обороны должно быть под запретом. А вот с последствиями не все так однозначно. Особенно, когда речь идет о деятельности журналистов. Как показывать удары Киева по гражданской инфраструктуре? Какие поврежденные объекты можно показывать? Чем иллюстрировать новости о террористических атаках Украины? Нужны четкие критерии, чтобы не нанести ущерб информационной составляющей. А с другой стороны, чтобы новая законодательная норма не превратилась в инструмент по борьбе с неугодными. Например, блогерами», — считает Коц.

Герман Куликовский: «Залужный — мастер „мясных“ штурмов»

Военный блогер Герман Куликовский назвал главкома ВСУ Валерия Залужного мастером «мясных» штурмов и обороны с использованием плохо подготовленных бойцов.

«Киевский Генштаб переверстал планы и начал делать то, чем занимался в марте-июле 2022 года — менять людей на метры в надежде, что мы в конце концов иссякнем. В наступление бросается в основной массе низкокачественный человеческий материал, мобилизованные из сельской глубинки, а резервы и прежде всего тактическая группа „Марун“, ждут своего часа.

Валерий Залужный — мастер „мясных штурмов“ и „мясной обороны“. Таким образом он пытается максимально продавить наши оборонительные порядки, чтобы завести в прорыв резервы. Правда, люди у Залужного кончаются куда быстрее, чем наши снаряды», — считает Куликовский.

Даниил Безсонов: «Украинцам стоит задуматься, куда идет западная гуманитарная помощь»

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов полагает, что случаи мошенничества с пожертвованиям для ВСУ не единичны, и украинцам стоит поинтересоваться, что происходит с гуманитарной помощью, которая поступает от стран Запада.

«Украинский боец жалуется, что украинские волонтеры и политики проводят сборы денежных средств для фронта с целью собственного обогащения. Украинским гражданам стоит задуматься, куда идут не только собранные ими деньги, но и гуманитарная помощь западных стран, которая имеет денежный эквивалент», — считает Безсонов.

Евгений Поддубный назвал способ усилить российскую армию

Военный корреспондент Евгений Поддубный полагает, что обратная связь между предприятиями оборонной промышленности и военнослужащими на линии боевого соприкосновения поможет улучшить характеристики российского вооружения и техники, сделав в итоге армию сильнее.

«Прямые контакты инженеров и главных конструкторов предприятий российского ВПК с бойцами на передовой, безусловно, позволяют оперативно улучшать характеристики российского оружия, что в свою очередь повышает защиту личного состава и боевой техники Армии России», — отмечает журналист.

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