Поддубный доказал успехи ВС РФ под Купянском: что пишут военкоры 21 августа Военкоры рассказывают о главных событиях СВО

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Военнослужащий ВС РФ

Военные корреспонденты и блогеры обсудили главные события специальной военной операции. Сладков рассмотрел этическую сторону морской блокады черноморских портов Украины. Поддубный обратил внимание на признаки успешного продвижения армии России в Харьковской области. Коц допустил, что информация о взятии под контроль ВС РФ Синьковки под Купянском была преувеличена. Что пишут военкоры 21 августа — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Насколько аморальна морская блокада Украины?»

Военный корреспондент Александр Сладков считает, что блокировка портов Украины в Черном море не противоречит нормам военной морали.

«Москва не дает Киеву вывозить сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Насколько это аморально? Не насколько. Это не Россия придумала, это ответ на блокаду Крыма и Донбасса. Помните, как Украина отключила поступление воды и электроэнергии на российский полуостров? В Киеве радовались: вот вам засуха, вот вам темень и холод. Помню, как железнодорожные пути из Донбасса на Украину были блокированы украинцами, и снова радость: не сможете вывозить уголь. Ответ пришел через несколько лет. И он весьма чувствителен для Украины. Я совершенно не злорадствую, радоваться тут нечему. Это обычная диалектика — зло, сделанное людям, возвращается стократ», — подчеркивает Сладков.

Россия официально вышла из зерновой сделки 17 июля, уведомив об этом Турцию, Украину и секретариат ООН. С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, подчеркнули в Минобороны.

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Евгений Поддубный: «Противник начал подрыв мостов на подступах к Купянску»

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал предполагаемое видео подрыва моста на подступах к Купянску в Харьковской области. ВС РФ продвигаются вперед на этом участке в течение нескольких недель.

«Противник начал подрыв мостов на подступах к Купянску. Это очень серьезный признак успешных действий Армии России, который красноречивей любой сводки», — считает журналист.

Ранее 21 августа Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил о переходе под контроль ВС РФ поселка Синьковка рядом с Купянском. Минобороны эту информацию не комментировало.

Борис Рожин: «Полного контроля над Синьковкой нет»

Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что большая часть Синьковки находится в серой зоне и не контролируется ни одной из сторон.

«По Синьковке и Купянску на 16 часов: большая часть села до сих пор в серой зоне. Полного контроля над селом у ВС РФ нет. ВСУ ранее отползли к южным окраинам. Ранее появившееся видео якобы из Синьковки было снято не в Синьковке, так что валидных видеоподтверждений о контроле пока нет. Петропавловка (село граничит с Синьковкой. — NEWS.ru) пока под ВСУ. Бои идут рядом с поселком, но не в нем самом. Тут не надо бежать впереди паровоза. Ожидается переброска на Купянское направление боевых групп двух бригад противника, ранее действовавших на Запорожском направлении», — написал Рожин в Telegram-канале. Минобороны не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов САУ «Мста-С»

Михаил Онуфриенко назвал характеристики плавающей САУ «Спрут-СДМ1»

Военный блогер Михаил Онуфриенко перечислил характеристики плавающей гусеничной САУ «Спрут-СДМ1». По данным Ростеха, машина прошла испытания и готова поступить в серийное производство.

«„Спрут-СДМ-1“ — бронированная гусеничная машина со 125-мм орудием. В ней инженеры Курганмашзавода объединили огневую мощь танка и маневренность БМП. Машина эффективна против всех современных основных танков разных стран. Бoевая масса — 18 тонн. Может преодолевать воду на скорости до 10 км/ч, совершать марши на 500 км без дозаправки, развивая при этом скорость 70 км/час», — написал военный эксперт.

Александр Коц: «Информация о взятии Синьковки может быть преувеличена»

Военный корреспондент Александр Коц призвал не верить сообщениям о переходе Синьковки под контроль ВС РФ — это может быть операцией Центра информационно-психологических операций ВСУ, предупредил журналист.

«Есть мнение, что информация о взятии Синьковки несколько преувеличена, а кадры из села сняты ципсошниками и вброшены в российский сегмент Telegram. Ждем официальных сообщений», — написал Коц.

Коц о поставках на Украину самолетов НАТО

Журналист обратил внимание, что заявления президента Украины Владимира Зеленского по передаче Киеву истребителей F-16 не соответствуют действительности.

«Союзники не дают Зеленскому фантазировать. Сначала Зеленский соврал, что Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16 — весь наличный парк этих самолетов в стране. Потом заявил, что украинские летчики учатся летать на шведских „Грипенах“, хотя их ему никто, как выяснилось, не обещал. Не удивимся, если завтра он сообщит изумленному мировому сообществу о планах прикупить десяток-другой американских истребителей пятого поколения F-35», — полагает Коц.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский на встрече с Метте Фредериксен

Коц об уроках вождения БПЛА в школах

Военкор Александр Коц поддержал включение в школьную программу уроков использования и противодействия БПЛА в рамках начальной военной подготовки.

«В недалеком прошлом десятки, если не сотни тысяч советских школьников повально увлекались авиамоделированием, ходили в специальные кружки и секции. Теперь прикоснуться к небу смогут их дети и внуки. К тому же современная молодежь прекрасно владеет джойстиками, геймпадами, планшетами и прочими гаджетами — новую науку должны освоить на пять с плюсом», — полагает журналист.

Александр Харченко: «Мы стоим на пороге серьезных потрясений»

Военный корреспондент Александр Харченко предсказывает серию военных конфликтов после СВО. ООН стала протокольной организацией, и дисбаланс в экономиках плохо регулируется невоенными методами, полагает он.

«Мировой порядок, который был установлен после Второй мировой войны, больше не существует. Если моя теория верна, то впереди мир ждет крупномасштабный военный конфликт либо серия таких конфликтов. Условное противостояние США и Китая грозит перейти в горячую фазу. Так что же нам делать и с кем быть? Самый рациональный ответ — оставаться над дракой. У нас нет интересов, за которые российские солдаты должны умирать на островах в Тихом океане. В идеале Россия могла бы поставлять ресурсы обеим сторонам грядущего конфликта. Схожая позиция сейчас у Китая. На официальном уровне он не выступает ни за одну сторону: китайские дроны используем и мы, и украинцы», — отмечает Харченко.

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