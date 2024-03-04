«Поддержат любого людоеда»: Сладков о роли США в конфликте на Украине Сладков связал американскую помощь Украине с желанием США укрепить экономику

Фото: president.gov.ua

Танки M1 Abrams американского производства стали дешеветь на рынке вооружения после того, как ВС России подбили один из них в зоне военной операции на Украине, обратил внимание военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, Вашингтон поддерживает Украину для укрепления своей экономики, в то время как Евросоюз, напротив, испытывает из-за этого большие проблемы.

Наши ребята сожгли всего один «Абрамс», и он на рынке вооружения тут же начал дешеветь. Я удивляюсь, что есть еще люди, уверенные в том, что Запад воюет «за свободу Украины». Ну или «за демократию». Как там у американского президента Рузвельта: «Самоса, конечно, сукин сын. Но он наш сукин сын», — написал Сладков.

По мнению журналиста, американцы «поддержат любого людоеда», если знают, что могут получить от этой дружбы выгоду. При этом тех, кто покушается «на приоритет англосаксов во всем мире», они, напротив, выставят врагами демократии, отметил он.

У американцев все в порядке. Они делают деньги, укрепляют свою экономику. А вот у европейцев плохо. Как только Евросоюз заскулил о желательном мире с Россией, США и Британия тут же начали помогать своему оружейному рынку в Европе, — подчеркнул военкор.

Сладков добавил, что США разгоняют тему нападения России на НАТО для того, чтобы Европа стала закупать оружие. По его словам, один подбитый Abrams в зоне СВО действительно является для Вашингтона неприятностью, но страны ЕС все равно купят у него эти танки.

И другое оружие купит. Ради этого США все и затевали, — пояснил Сладков.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие поразили еще один танк Abrams американского производства. На этот раз тяжелую технику уничтожил FPV-дрон «Упырь». Танк загорелся после двух попаданий.