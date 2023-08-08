Поддельные сайты, ссылки и звонки: как мошенники воруют деньги россиян

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Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с шаблонами документов, жертвами которой преимущественно становятся бухгалтеры, секретари и специалисты по финансовой и налоговой отчетности. Как еще злоумышленники воруют деньги и можно ли себя обезопасить?

Какие способы обмана популярны в Сети

Центробанк рассказал, что мошенники создают поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно-правовых систем и загружают там зараженные документы. Такие сайты появляются в поисковиках выше других вариантов. Вредоносные ПО, прикрепленные к документам, запускают программы удаленного доступа на компьютерах пользователей, после чего вымогают средства за восстановление доступа к компьютерам.

Для предотвращения таких ситуаций специалисты советуют регулярно обновлять антивирус, а также установить запрет на автоматический запуск программ и скачивать документы только в безопасных форматах — pdf, docx, xlsx, jpg, png.

В последнее время резко число сообщений об использовании телефонными мошенниками новой тактики: они не только похищают деньги россиян, но и пытаются вовлечь их в диверсионную и террористическую деятельность. В МВД РФ призвали граждан внимательно относиться к звонкам, в ходе которых от них требуют совершить противозаконные действия, и немедленно извещать об этом полицию.

В министерстве также пояснили, что мошенники действуют по определенной схеме: сначала они сообщают жертве, что ее средства на банковском счету пытаются похитить или же они уже украдены, а затем выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников или отомстить аферистам. В любом случае разговор заканчивается требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

Осторожными также следует быть на сайтах знакомств. Чтобы обезопасить себя в дейтинг-сервисах, не следует открывать ссылки, которые присылает собеседник, особенно если общение уже перешло в мессенджер, советует инженер департамента информационной безопасности Андрей Ефимов. Он рассказал, что это — одна из распространенных схем мошенничества. В итоге ссылка оказывается поддельной, и через нее преступник крадет пользовательские данные или деньги со счета.

«Другой распространенный способ обмана — когда жертву просят купить билет на то или иное мероприятие через ненастоящий сайт. Например, мошенник предлагает сходить в театр. Перейдя по ссылке на страницу мероприятия, человек либо просто потеряет деньги, либо скомпрометирует свою карту и свои данные», — предупреждает специалист.

Он отмечает, что в самих приложениях чаще всего используются инструменты защиты, которые помогают не попасться на уловки мошенника. Но при переходе в мессенджер вся ответственность полностью ложится на пользователя. Поэтому следует проверять ссылки, получаемые от новых знакомых, через поисковики вручную.

Как ведут себя жертвы мошенников

По словам психолога Евгения Идзиковского, перемены в поведении могут свидетельствовать о том, что человек попал под влияние мошенников. Он уточнил, что после звонков злоумышленников люди начинают испытывать высокую тревожность, погружаются в собственные мысли и могут скрывать разговоры с незнакомцами по телефону.

«Высокая тревога, нехарактерная погруженность в свои мысли или странная активность. Неожиданные долгие разговоры по телефону с непонятными людьми, попытки что-то скрыть», — перечисляет Идзиковский.

Специалист добавил, что если вам звонит незнакомец, лучше всего попросить его представиться, как можно скорее закончить разговор и перезвонить в названное учреждение по официальному номеру.

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