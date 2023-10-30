Подбитые танки и перегруппировки ВСУ: события в зоне СВО 30 октября Российские военкоры рассказали о боях у Работино, Вербового и Бахмута 30 октября

Фото: МО Украины

Армия России отбила серию атак на Запорожском направлении и вынудила ВСУ перегруппироваться. Что еще происходило в зоне спецоперации 30 октября?

Что происходит в Запорожье 30 октября

«На рубеже Копани — Работино — Вербовое после нескольких неудачных попыток прорвать оборону ВС РФ украинские формирования перегруппировались, отправив дополнительные подкрепления к линии соприкосновения», — сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

Авторы канала заявляют, что в лесопосадки восточнее Работино для штурма позиций северо-западнее Вербового ВСУ перебросили подразделения 33-й механизированной бригады ВСУ. Огневую поддержку будут осуществлять артиллеристы самоходного дивизиона 118-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

«Аналогично в лесополосы северо-восточнее Новопрокоповки начали перемещение силы 3-й бригады „Спартан“ нацгвардии Украины. Формирования 3-й обр ранее безуспешно пытались штурмовать Копани, а сейчас их отправили для атаки на Новопрокововку», — отмечает «Рыбарь».

Отмечается, что украинские силы доукомплектовывают 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду (одшбр), а также готовят к бою тактическую группу «Топаз», которая состоит из 78-го отдельного штурмового полка и 3-го батальона 80-й одшбр. «В Малую Токмачку стянули станцию разведки наземных движущихся целей для упрощения выявления позиций ВС РФ», — отмечает «Рыбарь».

Что происходит в Бахмуте 30 октября

Telegram-канал журналистки Анны Долгаревой сообщил, что обстановка на направлении «стабильно тяжелая».

«Постоянно накаты. Мы стараемся их отбить и на их плечах уже зайти в их окопы. Достаточно часто сами штурмуем. Тут идут такие „качели“. Крупные штурмы у нас происходят достаточно часто — раз в неделю мы где-то занимаем какую-то точку. У них сейчас тактика мелких групп, поэтому у нас очень четко работает система удержания. Мы противостоим больше ДРГ, чем каким-то массированным атакам. Раза два-три за неделю они выходят на наши позиции, пробуют их на зуб, но все заканчивается для нас очень хорошо и очень плохо для них», — говорит на видео командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Саван.

Он также рассказал о попытках атак со стороны диверсионных групп ВСУ.

«Численность групп — до семи человек. Попытки занять наши окопы, обойти, прорваться на территорию, войти в тыл, может быть, работать на каких-то коммуникациях. Но система нашей обороны выстроена так, что у них это не получается», — рассказал Саван.

Что происходит на Купянском направлении 30 октября

«Купянск находился под плотным артобстрелом, также там звучали и взрывы», — сообщал канал Readovka.

В Сети распространились видео уничтожения Т-80БВ ВСУ попаданием ПТУР «Корнет» на Купянском направлении. После попадания у вражеской машины загорелся боекомплект.

Сообщается также об уничтожении немецкого Leopard и шведского Stridsvagn 122 на Купянском на направлении.

Минобороны РФ на данный момент не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Что происходит под Херсоном 30 октября

В Херсоне произошел взрыв, сообщило украинское издание «Общественное».

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео поражения склада ВСУ на подконтрольной ВСУ территории.

«В условиях большого количества ПВО средние ударные БПЛА вроде российских „Орионов“ или украинских „Байрактаров“ уже давно были переориентированы преимущественно под разведывательные задачи и корректировку огня. Свои прямые функции по нанесению ударов дроны осуществляют только в случае подавления ПВО в определенном секторе», — пишет «Военный осведомитель».

Командующим группировкой «Днепр» назначен командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. На этой должности он сменил генерал-полковника Олега Макаревича, а ранее занимал пост замкомандующего Объединенной группировки ВС РФ в зоне СВО.

Фото: МО РФ Михаил Теплинский

Какие цели поразили ракеты под Одессой

В течение дня в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко. Канал Readovka сообщил о поражении целей в районе аэропорта в Одессе, Ильичевского судоремонтного завода. Гончаренко также заявил о взрывах у аэропорта и завода.

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