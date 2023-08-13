Парад поверженных: выставка с трофеями СВО открылась в Санкт-Петербурге Фото трофеев с СВО

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Боевая бронированная машина International M1224 MaxxPro MRAP на выставке трофеев специальной военной операции на борту большого десантного корабля «Иван Грен» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на борту десантного корабля «Иван Грен» открылась передвижная выставка военных трофеев, которые были добыты российскими военными в зоне военной операции на Украине. Во время показа посетители смогут увидеть подбитую иностранную технику, включая танк Leopard и боевую машину пехоты Bradley, ознакомиться с украинской националистической литературой, а также другими атрибутами с территории Украины. Экспозиция проходит в рамках акции «Сила в правде», которая была организована Министерством обороны России.

Открытие выставки состоялось 12 августа в Санкт-Петербурге на набережной лейтенанта Шмидта на корабле «Иван Грен». Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов поучаствовал в открытии экспозиции. Он отметил, что основная цель мероприятий, которые проходят в рамках акции «Сила в правде», показать реальную картину происходящих на фронте событий, без искажений. Помимо Евменова, в церемонии открытия приняли участие Герои России Вячеслав Сивко, летчик-космонавт Федор Юрчихин, телеведущая Арина Шарапова и многие другие.

На выставке, организованной на борту российского венного корабля «Иван Грен», смогут увидеть большое количество захваченной у ВСУ техники, такой как украинский БТР-4МВ, бронебойная машина International MaxxPro, 30-мм пушки от речных патрульных катеров Военно-морских сил Украины «Гюрза» и многие другие образцы техники. Кроме этого, в рамках мероприятий будут представлены картины военных художников, посвященные боевым действиям на Украине. По словам одного из членов Студии военных художников имени М. Б. Грекова Егора Смирнова, на выставке будут представлены как реальные зарисовки сражений и быта, так и агитационные плакаты.

Акция «Сила в правде» продлится с 12 августа по 21 сентября. Для жителей Санкт-Петербурга выставка будет доступна для посещения до 16 августа. С 18 по 19 августа корабль «Иван Грен» пришвартуется в Кронштадте, где и продолжится показ работ. С 22 по 27 августа выставка будет открыта для жителей и гостей Калининградской области в Балтийске, а в сентябре корабль доплывет до портов Мурманской и Архангельской областей.

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