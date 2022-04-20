«Подарок НАТО»: Рогозин о запуске межконтинентальной ракеты «Сармат»

Первый успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» с космодрома Плесецк стал подарком для НАТО, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Под своим постом в Telegram-канале он прикрепил видео пуска ракеты. Это были первые испытания МБР данного типа. В 2018 году анимационный ролик, в котором российские военные показали принцип работы данной «Сармата», в Пентагоне назвали «мультиками».

А мы сегодня — в этот памятный день сделали подарок НАТО и всем спонсорам укронацизма! Слава России! — написал Рогозин в Telegram.

Минобороны России 20 апреля сообщило об успешном запуске межконтинентальной ракеты «Сармат». В ведомстве отметили, что этот запуск стал первым в программе государственных испытаний, учебные боевые блоки ракеты успешно достигли полигона на Камчатке, расчётные характеристики МБР подтверждены на всех этапах полёта. Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта.

С успешно выполненной задачей Вооружённые силы РФ поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что при создании «Сармата» использовались только отечественные технологии, по его словам, это обеспечит бесперебойный серийный выпуск.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» была разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева. Как считают эксперты, ракета может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира через Северный или Южный полюсы.