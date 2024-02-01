Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает Кремль. Глава государства поздравил священнослужителя с 15-й годовщиной интронизации, отметив, что эти годы пролетели незаметно. Патриарх в свою очередь назвал достижения Церкви, добавив, что одним из важнейших дел было начало работы с детьми.
Сердечно и искренне поздравляю Вас с праздником — с Днем интронизации. 15 лет. Думаю, Вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели, — отметил Путин.
В ответ на это патриарх отметил, что РПЦ удалось открыть множество новых епархий, храмов и монастырей. Он также выразил благодарность президенту за поддержку Церкви и православного народа России.
Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государственных отношений. <...> Но самое главное — это очень широкая работа с молодежью, с детьми — то, что действительно было под запретом долгие годы в нашей стране, и то, что сейчас активно развивается, — указал патриарх.
Ранее религиовед Роман Лункин рассказал, что при патриархе Кирилле РПЦ удалось сделать центром социального служения и волонтерства. По его словам, в сложных ситуациях глава Церкви всегда проявлял себя как боец.