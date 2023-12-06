Под обстрел попали шахта и рынок: как ВСУ атакуют РФ 6 декабря

Фото: МО РФ

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Донецкой Народной Республике (ДНР) под обстрел попали вещевой рынок и шахта имени Скочинского, погиб один человек. В Херсонской области атаке подвергся поселок Днепряны, повреждения получил один жилой дом. А в Белгородской области зафиксировали больше 60 прилетов из артиллерии и минометов. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли шахту и рынок в Донецке

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 56 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 69).

Под обстрелы попали районы Донецка, Горловки и Макеевки, а также Ясиноватский район. В результате в Горловке погиб один мужчина, еще один местный житель ранен.

Повреждения получили 24 жилых дома в Донецке и Горловке. Пострадали также десять инфраструктурных объектов, в том числе школа, детский сад, Донецкий техникум профессиональных технологий, Республиканский рынок на Горной улице областного центра, инфраструктура и техника на шахте имени Скочинского.

Кроме того, в районе полуночи украинские войска обстреляли вещевой рынок в Киевском районе Донецка, расположенный недалеко от железнодорожного вокзала.

За минувшие сутки на Горловском направлении ВСУ совершили 27 артобстрелов, в том числе с применением кассетных боеприпасов. На Донецком направлении — 27 обстрелов из артиллерии и РСЗО. А на Ясиноватском направлении — два артобстрела. Всего по населенным пунктам ДНР украинские войска выпустили 178 снарядов.

В Херсонщине дрон атаковал поселок Днепряны

Утром 5 декабря украинские войска атаковали поселок Днепряны в Херсонской области. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.

«Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на ул. Надднепрянской, 149. <...> Кроме этого, на дороге ул. Корсунской разорвалась прилетевшая мина», — говорится в сообщении.

В результате детонации сброшенного дроном снаряда повреждения получил один жилой дом.

Накануне ВСУ продолжали обстреливать и другие населенные пункты региона. По данным Telegram-канала WarGonzo, прилеты артиллерии фиксировали в Голой Пристани, Днепрянах, Алешках, Казачьих Лагерях, Пойме, Песчановке и Подстепном. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

За сутки до этого в городе Алешки украинский беспилотник атаковал пожарную машину. В результате тяжелые ранения получили двое сотрудников МЧС России.

Взрыв услышали жители Таганрога

Накануне утром жители Таганрога стали массово сообщать в Telegram о звуке взрыва. Некоторые пользователи предполагали, что это результат работы ПВО. Telegram-канал ASTRA опубликовал видео, на которых слышен хлопок, а также видны клубы дыма в одной из частей города.

Тем не менее власти Ростовской области в комментарии местным СМИ информацию о взрыве опровергли. Они заявили, что каких-либо происшествий на территории региона зафиксировано не было.

В предыдущие сутки, 4 декабря, в Ростовской работали средства ПВО. Как уточнял губернатор Василий Голубев, они били по воздушным целям за пределами региона.

Больше 60 снарядов выпустили по Белгородской области

За минувшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 62 снаряда. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, прилеты зафиксировали в Журавлевке, Наумовке, Красном Хуторе, Лозовой Рудке, поселке Ленинский, Логачевке, Вериговке, хуторах Старый и Мухин, Репяховке и селе Пороз. Обошлось без последствий на земле.

Также ВСУ атаковали населенные пункты региона с помощью дронов. Беспилотники сбросили по одному взрывному устройству в Наумовке, Красном Хуторе и Новой Таволжанке. Село Середа ВСУ атаковали с помощью двух FPV-дронов. При этом никто не пострадал, разрушений нет.

Кроме того, накануне вечером в Белгородской области работали средства ПВО. Над регионом сбили три БПЛА, их обломки упали в селе Репное. В результате повреждения получили автомобиль и линия электропередачи. Никто из местных жителей не пострадал.

«5 декабря т.г. около 20:00 мск <...> дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата и еще три перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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