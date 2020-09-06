Под наблюдением из-за коронавируса в РФ остаются 209 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/886e8d8c-f008-11ea-9129-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за подозрения на заражение COVID-19 под наблюдением медиков остаются более 209 тыс. жителей России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 209 155 человек, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Всего в РФ сделано более 38,4 млн тестов на коронавирус, только за прошедшие сутки было проведено 333 тыс. исследований.

Как писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 304,6 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом за всё время пандемии по данным Университета Джонса Хопкинса. Всего в мире коронавирусом заразились 26 739 782 человека, при этом больше всего случаев заражения — 6,2 млн — приходится на США. За ними идут Бразилия (4,09 млн) и Индия (4,02 млн). Россия находится на четвёртом месте по заболеваемости — 1,02 млн случаев, по статистике федерального оперштаба, на пятом — Перу (676,8 тыс.). За время пандемии в мире от осложнений заболевания скончались 876 938 человек, из них 188,5 тыс. находились в США, 125,5 тыс. — в Бразилии, 69,5 тыс. — в Индии, 66,8 тыс. — в Мексике и 41,6 тыс. — в Великобритании. Россия по количеству смертей находится на 12-м месте в мировой статистике.