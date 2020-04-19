Под наблюдением из-за COVID-19 в РФ находятся 132 тысячи человек

На территории России 132 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирусную инфекцию. Об этом 19 апреля сообщили сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора.
Отмечается, что в стране уже сделали 1,9 млн тестов на выявление коронавируса.
На данный момент под наблюдением специалистов остаются 132 тысячи человек, —
передаётРИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
В пресс-службе подчеркнули, что за прошедшие 24 часа медики в России провели 117,9 тысячи тестов на коронавирус.
Как ранее писал NEWS.ru, по данным оперативного штаба, в России за последние сутки коронавирус подтверждён у 6060 пациентов.
По информации на 19 апреля, в мире более 2,3 млн человек заразились коронавирусом, свыше 160 тысяч умерли, более 595 тысяч выздоровели.
В РФ 42 853 заболевших (+6060 новых случаев за последние сутки), 3291 выздоровели, 361 пациент умер. В Москве заболели 24 324 человека, 1763 выздоровели, 176 умерли.
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