Под наблюдением из-за COVID-19 в РФ находятся 132 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/2dd44542-8217-11ea-ab15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России 132 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирусную инфекцию. Об этом 19 апреля сообщили сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что в стране уже сделали 1,9 млн тестов на выявление коронавируса.

На данный момент под наблюдением специалистов остаются 132 тысячи человек, — передаёт РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

В пресс-службе подчеркнули, что за прошедшие 24 часа медики в России провели 117,9 тысячи тестов на коронавирус.

Как ранее писал NEWS.ru, по данным оперативного штаба, в России за последние сутки коронавирус подтверждён у 6060 пациентов.

По информации на 19 апреля, в мире более 2,3 млн человек заразились коронавирусом, свыше 160 тысяч умерли, более 595 тысяч выздоровели.

В РФ 42 853 заболевших (+6060 новых случаев за последние сутки), 3291 выздоровели, 361 пациент умер. В Москве заболели 24 324 человека, 1763 выздоровели, 176 умерли.