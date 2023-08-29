Бойцы «Днепра» уничтожили ангар с военной техникой ВСУ под Херсоном РИА Новости: ВС РФ уничтожили ангар с техникой ВСУ и РСЗО «Град» под Херсоном

Фото: МО РФ

Бойцы группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили под Херсоном ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Кроме того, были ликвидированы восемь украинских военных, 11 солдат ВСУ получили ранения, 13 единиц автомобилей, а также РСЗО «Град» получили повреждения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: ангар с вооружением и военной техникой одного из подразделений ВСУ, ликвидированы восемь военнослужащих, 11 получили ранения, 13 единиц автомобильной техники выведены из строя, РСЗО «Град» с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом, — сказал он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что колонна инженерной техники Вооруженных сил Украины прибыла в Харьков. В составе колонны двигались понтонные автомобили КрАЗ. Он предположил, что украинская армия планирует форсировать ближайшие реки и перейти в контрнаступление.

До этого представители Министерства обороны России сообщили, что боевые вертолеты Ми-35М нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, цель удара была достигнута, опорный пункт уничтожен. После выполнения задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.