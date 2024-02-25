Под Авдеевкой заметили танки Abrams: новости СВО на вечер 25 февраля

Фото: Sgt. Anthony Ford/Keystone Press Agency/Global Look Press

На линии соприкосновения в зоне специальной военной операции России к северо-западу от Авдеевки впервые заметили танки Abrams американского производства, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он добавил, что ВСУ пытаются активнее использовать беспилотники на этом направлении.

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя для NEWS.ru эту информацию, предположил, что появление Abrams в составе украинских подразделений в районе Авдеевки может свидетельствовать о планируемой ВСУ попытке контратаковать. По его словам, это может стать одним из элементов «нового контрнаступления», о котором недавно говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 25 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские военные заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении и отразили там семь контратак украинских войск, сообщает в свежей сводке пресс-служба Минобороны РФ. Противник в результате боестолкновений потерял порядка 100 бойцов на данном участке фронта. Кроме того, ВС России уничтожили четыре бронемашины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также станцию РЭБ «Буковель-AD».

Военнослужащие ВС России также улучшили позиции по переднему краю на Донецком направлении, потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и один танк. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили гаубицу М777 производства США, самоходку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», а также склад боеприпасов ВСУ.

На Купянском направлении ВСУ потеряли примерно 180 военнослужащих, на Херсонском — около 30. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли порядка 180 солдат. В районе села Новодонецкого войска России отбили атаку украинских штурмовиков.

ВСУ попали под обстрел кочующего миномета на правом берегу Днепра

Расчет 120-мм кочующего миномета Вооруженных сил России уничтожил группу пехоты украинской армии. По данным российского Минобороны, отряд ВСУ спрятался в одном из заброшенных зданий на правом берегу Днепра.

В ведомстве пояснили, что расчет ВС РФ с минометом постоянно передвигается вдоль линии боевого соприкосновения на внедорожнике. Находить новые цели помогает разведка. По данным министерства, из миномета атакуют, как правило, лодки противника, который пытается высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.

Фото: МО Украины

В Киеве заявили о наличии плана боевых действий на 2024 год

У властей Украины есть военный план на 2024 год, который вселяет надежду и в будущем даст результат, заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров. Высокопоставленный военный не стал вдаваться в детали, отметив, что Киев делает все для «прорыва». Также Умеров заявил, что выбранная Киевом стратегия принесет результат уже в этом году. По его словам, все силы безопасности и обороны работают сообща для достижения поставленной цели.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на территории Украины должен быть урегулирован за столом переговоров. И если Киев решит отказаться от диалога с Россией, то его дни будут сочтены. По его словам, украинские военные видят, сколько человек погибает ежедневно. Они знают, что в бой бросают неподготовленных солдат, которые скоро не вытерпят и «побегут».

Российская ПВО защитила небо двух регионов от беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО в ночь на 25 февраля ликвидировали два украинских беспилотника над Белгородской областью и еще четыре — над Черным морем, сообщили в Минобороны России. Как уточнили военные, дроны были самолетного типа.

Днем средства системы ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ в Белгородской области. Аппарат нейтрализовали в районе 11:00 мск. В этот день в Белгороде объявляли тревогу о ракетной опасности, она длилась четыре минуты. Губернатор Вячеслав Гладков напомнил гражданам о правилах поведения при включении сирен, призвав укрыться в помещениях без окон.

Минобороны России показало работу самоходки «Гиацинт-С» в зоне СВО

Расчет самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный блиндаж и живую силу украинских войск на Купянском направлении, видео опубликовало Минобороны России. Наводили орудие и корректировали огонь разведчики посредством дронов.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что сейчас в центре Работино идут ожесточенные бои. По словам Рогова, этот населенный пункт стал одной из самых горячих точек на Запорожском направлении.

В ЕС дали прогноз на конец конфликта на Украине

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País предположил, что исход конфликта на Украине может стать ясен в ближайшие месяцы. В связи с этим политик призвал оказывать Киеву больше помощи, чтобы он продолжал «сопротивляться».

Вместе с тем глава евродипломатии рассказал о «страхе европейцев», которые обеспокоены передачей вопроса их обороны субподряду США. Европу он назвал «стареющим континентом в молодом мире». Этим Боррель объяснил страх граждан стран Евросоюза.

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