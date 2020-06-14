Почти весь проверенный в магазинах РФ алкоголь продавался нелегально

https://static.news.ru/photo/120387ea-aed8-11ea-849c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат проверил в первом квартале 2020 года 186 тысяч декалитров этилового спирта и 580,7 тысячи декалитров спиртных напитков — 93,8% спирта и 87,6% алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно, сообщает ведомство.

В ходе проверок было выявлено почти 25 тысяч нарушений, причём более 18 тысяч — в розничной торговле. На оптовую торговлю пришлось 928, на производство спиртного — 349 нарушений, передаёт ТАСС.

Уточняется, что большинство нарушений связано с нарушением правил торговли алкоголем (более 14 тысяч), также отсутствие лицензий выявили 2760 раз, нарушения учёта — 1057 раз. По итогам проверок составлено 23 249 протоколов об административных правонарушениях и возбуждено 1195 уголовных дел.

Кроме того, выявлено 30 подпольных цехов по производству алкогольных напитков, семь организованных групп, совершивших правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также 20,9 тысячи лиц, совершивших такие нарушения.

Всего органами МВД, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка проведено 44,5 тысячи проверок организаций, производящих и реализующих этиловый спирт и алкогольную продукцию. В 20 тысячах из них выявлены правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты проанализировали данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и назвали самый популярный алкогольный напиток у россиян на карантине. Об этом говорится в отчёте компании «Такском». Всего было проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.