Почти половина россиян привилась от гриппа

https://static.news.ru/photo/ea0de74a-38fb-11eb-8811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 73,2 млн. человек, или 49,9 % численности населения России, привились от гриппа, сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что вакцинация продолжается, при этом эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах страны. По информации ВОЗ, в Европе активность вирусов гриппа остаётся на межэпидемическом уровне.

Заболеваемость ОРВИ в осенне-зимний период 2020 года вызвана респираторными вирусами негриппозной этиологии, в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко распорядился завершить вакцинацию от гриппа до 15 декабря. Глава ведомства добавил, что для системы здравоохранения является приоритетом сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ситуация с распространением коронавируса остаётся напряжённой и в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и в Санкт-Петербурге. При этом в последние две недели чаще других COVID-19 заражаются работники промышленности, торговли и транспорта, а также госслужащие.