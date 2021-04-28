Почти 9,3 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки

https://static.news.ru/photo/1124fa9c-a8ca-11eb-ace7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России выявлено 9284 новых случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. Там уточнили, что 13% инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

В общей сложности за время официального ведения статистики зафиксировано уже 4 796 557 фактов заражения. Сейчас под наблюдением врачей находятся 267 286 россиян.

Помимо этого, 364 человека скончались, а всего за время пандемии смертей уже 109 731.

Кроме того, за сутки выздоровели 8442 пациента, в целом болезнь смогли преодолеть 4 419 540 граждан.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что распространение коронавируса в стране в рамках новой волны вышло на так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне.

В свою очередь председатель правительства Михаил Мишустин высказал мнение, что Россия прошла через самую острую фазу пандемии.