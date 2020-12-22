Почти 57% россиян вакцинированы от гриппа

Против гриппа привито более 83,14 млн. человек или 56,7 % от численности населения страны, сообщили в Роспотребнадзоре.
На прошлой неделе в России выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), обусловленная респираторными вирусами негриппозной этиологии, например парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими,
Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32-х субъектах России, преимущественно среди взрослого населения.
Как писал NEWS.ru, директор НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к осени 2021 года коронавирусная инфекция в России станет «вакциноуправляемой». К этому времени до 80% россиян, как ожидается, будут вакцинированы.