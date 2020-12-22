Почти 57% россиян вакцинированы от гриппа

https://static.news.ru/photo/164aaefe-43fd-11eb-8d0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Против гриппа привито более 83,14 млн. человек или 56,7 % от численности населения страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе в России выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), обусловленная респираторными вирусами негриппозной этиологии, например парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими, отметили в ведомстве.

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32-х субъектах России, преимущественно среди взрослого населения.

Как писал NEWS.ru, директор НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к осени 2021 года коронавирусная инфекция в России станет «вакциноуправляемой». К этому времени до 80% россиян, как ожидается, будут вакцинированы.