Почти 30 дронов сбили над регионами России: как ВСУ атакуют РФ 18 октября На территории подмосковного военного госпиталя обнаружили дрон-разведчик

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать и атаковать беспилотниками российские регионы. Почти 30 БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями, а также в Черном море. Дрон-разведчик обнаружили на территории подмосковного военного госпиталя. А в Херсонской области зафиксировали прилеты дальнобойных ракет. Новые подробности украинских атак — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли дальнобойными ракетами Скадовск в Херсонской области

Накануне вечером губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что обстрелу со стороны ВСУ подвергся город Скадовск. Удары наносились американскими дальнобойными ракетами. Они упали в частном секторе. В результате легкие ранения получили двое местных жителей. Незначительные повреждения зафиксированы на расположенных поблизости домах.

Обстрелу также подверглась Новая Каховка. Украинские войска били по городу кассетными боеприпасами. В результате сгорел один частный дом, еще несколько зданий оказались повреждены. Перебита линия электропередачи.

Фото: t.me/SALDO_VGA

Украинский дрон-разведчик обнаружили в Подмосковье

На территории Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в подмосковной Балашихе обнаружили, предположительно, дрон-разведчик. Об этом утром 18 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Беспилотник с видеокамерой заметили сотрудники охранной организации примерно в 300 метрах от главного здания медучреждения. На место находки вызвали кинологов, однако те не нашли взрывчатых веществ на борту БПЛА.

ВСУ обстреляли территорию ДНР 35 раз

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 35 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 19).

Обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов, а именно Донецка, Горловки, Макеевки, Гольмовского, а также Ясиноватского района.

В результате, по данным СЦКК, повреждения получили два жилых дома в Куйбышевском районе Донецка. В Горловке поврежден оказался гараж на улице Фотиевой, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Иван Приходько. Информации о пострадавших при этом не поступало.

Наиболее интенсивные обстрелы велись на Донецком направлении — 22 артиллерийских удара снарядами калибра 155 мм, в том числе кассетными. На Горловском направлении ВСУ восемь раз выстрелили снарядами калибра 152 мм. А на Ясиноватском направлении украинские войска пять раз наносили удары из артиллерии снарядами 155 мм, в том числе кассетными. Всего по населенным пунктам ДНР за сутки было выпущено 107 различных боеприпасов.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Морской беспилотник ВСУ уничтожили в Черном море

Российские средства ПВО в ночь на 18 октября ликвидировали 28 украинских БПЛА, отчиталось Минобороны РФ. Беспилотники сбили в Белгородской и Курской областях, а также на подлете к территории России в районе Черного моря.

Кроме того, накануне вечером авиация Черноморского флота уничтожила в море безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Подобными аппаратами в июле текущего года был атакован Крымский мост.

Утром 18 октября жители Севастополя могли слышать громкие звуки. Как объяснил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, это было связано с тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.

Восемь беспилотников сбили над Белгородской областью

За прошедшие сутки над населенными пунктами Белгородской области ликвидировали по меньшей мере восемь украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Четыре БПЛА самолетного типа сбили средствами ПВО в районе сел Пушкарное, Беломестное, Головино и Ольховка, еще три — над селом Драгунское. Во всех случаях обошлось без последствий на земле.

Беспилотник коптерного типа подавили средствами радиоэлектронной борьбы в районе села Середа Шебекинского городского округа. После посадки на землю он сдетонировал, однако никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

В районе сел Цаповка Борисовского района и Козинка Грайворонского городского округа ВСУ сбросили с помощью БПЛА взрывные устройства. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Минометному обстрелу подверглось село Дроновка Грайворонского городского округа. Украинские войска выпустили по населенному пункту шесть снарядов. Под артиллерийский обстрел тем временем попало село Сароселье Краснояружского района. Там зафиксировали 12 прилетов. В обоих случаях обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка. Никто не пострадал, однако повреждена оказалась линия электроснабжения, из-за чего без света остались жители двух сел.

Фото: t.me/vvgladkov

Обломки БПЛА упали на территории школы в Курской области

Минувшей ночью обломки украинского беспилотника упали на территории Тимской школы имени Черных в Тимском районе Курской области. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, в результате выбиты оказались несколько окон здания, незначительно поврежден фасад. Занятия в учреждении идут в штатном режиме, ремонтные работы начнутся в ближайшее время.

Рано утром 18 октября десять беспилотников ликвидировали над Курским районом. Четыре из них сбили средствами ПВО, остальные — подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

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