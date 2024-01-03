Почти 250 военнопленных ВС РФ вернулись домой: с кем был обмен, кто помог Минобороны РФ вернуло из украинского плена 248 российских военнослужащих

Фото: Телеграм-канал Шамсаила Саралиева/ТАСС

Почти 250 российских военнопленных вернулись домой с подконтрольных Украине территорий. Что об этом известно, кто помог состояться обмену с Киевом?

Сколько военнопленных обменяло Минобороны РФ 3 января

Российское военное ведомство сообщило об очередном обмене пленными.

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолеты военно-транспортной авиации доставят их для лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны.

Кто помог вернуть российских военнопленных

По данным МО РФ, в обмене участвовали Объединенные Арабские Эмираты.

«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в публикации.

Обмен украинских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о возвращении украинских военнослужащих на родину.

«Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры», — написал он в своем Telegram-канале.

Украинский президент уточнил, что часть пленных — военные, участвовавшие в боях за Мариуполь и комбинат «Азовсталь».

Кто занимается обменом пленных

В октябре 2023 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что работа с Киевом по обмену военнопленными ведется ежедневно и планируются крупные обмены.

«Практически в ежедневном режиме идет переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Верховной рады [Дмитрия Лубинца]. У меня есть сотрудник, который непосредственно с его сотрудниками взаимодействует, созванивается, переписывается по конкретным кейсам, по спискам. Работа эта [по обмену пленными] идет», — говорила она.

Почему ОАЭ помогают в обмене пленных

4 февраля 2023 года также состоялся обмен между Россией и Украиной при содействии ОАЭ. Тогда Минобороны сообщило о возвращении 63 военнослужащих, в том числе лиц «чувствительной категории». Киев сообщил о возвращении 116 военнослужащих.

Предложение ОАЭ оказывать посреднические услуги в обмене пленными Москва получила в конце июня 2022 года, сообщили в РИА Новости.

«Высокопоставленные представители ОАЭ с учетом складывающейся ситуации на Украине обратились к российской стороне с предложением об оказании содействия в обмене удерживаемых лиц, попавших в плен. Представленные при посредничестве ОАЭ предложения учитываются при отработке списков военнопленных с украинской стороной», — говорил собеседник агентства.

Кто еще помогает возвращать российских военных домой

Также известно о посреднических усилиях Саудовской Аравии. Forbes писал, что с начала конфликта саудовский кронпринц Мухаммед бен Салман остается одним из ключевых посредников между Москвой и Киевом.

Так, благодаря его участию в сентябре 2022 года Киев обменял украинского политика Виктора Медведчука и 55 россиян на 215 своих пленных. Как следует из совместного заявления по итогам переговоров, Россия поблагодарила Саудовскую Аравию за содействие обмену пленными и за «продолжающиеся усилия в этом направлении».

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