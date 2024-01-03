Почти 250 российских военнопленных вернулись домой с подконтрольных Украине территорий. Что об этом известно, кто помог состояться обмену с Киевом?
Сколько военнопленных обменяло Минобороны РФ 3 января
Российское военное ведомство сообщило об очередном обмене пленными.
«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Отмечается, что освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолеты военно-транспортной авиации доставят их для лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны.
Кто помог вернуть российских военнопленных
По данным МО РФ, в обмене участвовали Объединенные Арабские Эмираты.
«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в публикации.
Обмен украинских пленных
Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о возвращении украинских военнослужащих на родину.
«Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры», — написал он в своем Telegram-канале.
Украинский президент уточнил, что часть пленных — военные, участвовавшие в боях за Мариуполь и комбинат «Азовсталь».
Кто занимается обменом пленных
В октябре 2023 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что работа с Киевом по обмену военнопленными ведется ежедневно и планируются крупные обмены.
«Практически в ежедневном режиме идет переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Верховной рады [Дмитрия Лубинца]. У меня есть сотрудник, который непосредственно с его сотрудниками взаимодействует, созванивается, переписывается по конкретным кейсам, по спискам. Работа эта [по обмену пленными] идет», — говорила она.
Почему ОАЭ помогают в обмене пленных
4 февраля 2023 года также состоялся обмен между Россией и Украиной при содействии ОАЭ. Тогда Минобороны сообщило о возвращении 63 военнослужащих, в том числе лиц «чувствительной категории». Киев сообщил о возвращении 116 военнослужащих.
Предложение ОАЭ оказывать посреднические услуги в обмене пленными Москва получила в конце июня 2022 года, сообщили в РИА Новости.
«Высокопоставленные представители ОАЭ с учетом складывающейся ситуации на Украине обратились к российской стороне с предложением об оказании содействия в обмене удерживаемых лиц, попавших в плен. Представленные при посредничестве ОАЭ предложения учитываются при отработке списков военнопленных с украинской стороной», — говорил собеседник агентства.
Кто еще помогает возвращать российских военных домой
Также известно о посреднических усилиях Саудовской Аравии. Forbes писал, что с начала конфликта саудовский кронпринц Мухаммед бен Салман остается одним из ключевых посредников между Москвой и Киевом.
Так, благодаря его участию в сентябре 2022 года Киев обменял украинского политика Виктора Медведчука и 55 россиян на 215 своих пленных. Как следует из совместного заявления по итогам переговоров, Россия поблагодарила Саудовскую Аравию за содействие обмену пленными и за «продолжающиеся усилия в этом направлении».
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