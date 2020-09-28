Почти 25 миллионов россиян привились от гриппа

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Почти 25 миллионов жителей России во всех регионах, или 16,8% всего населения, вакцинированы от сезонного гриппа.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), активность вирусов гриппа в странах Европейского региона остаётся на межэпидемическом уровне. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ чаще выявлялось у взрослых и у детей в возрастной категории от 7 до 17 лет, передаёт «Москва 24».

С 21 по 27 сентября на территории РФ регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленная исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи планируют создать вакцину, которая будет защищать и от гриппа, и от коронавируса, рассказал главный научный сотрудник центра Виктор Зуев.