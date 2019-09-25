https://static.news.ru/photo/5472eebc-dfe0-11e9-9898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Большая часть из 197 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями, пойдёт на оказание медицинской помощи.

Кроме того, 10 млрд будет пущено на строительство и реконструкцию государственных онкоцентров, говорится в проекте федерального бюджета на 2020 год.

Как писал News.ru ранее, за первое полугодие 2019 года в России умерло от злокачественных новообразований 204,5 человека на 100 тысяч населения. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года умерших от рака было 199,6 на 100 тысяч человек. Таким образом, число смертей увеличилось на 2,4%. Такие данные озвучил президент Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии Валерий Старинский на II Международном форуме онкологии и радиологии.