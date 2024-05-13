Почти 20 жертв в Белгороде, удар по машине МЧС: как ВСУ атакуют РФ 13 мая

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Почти 20 человек погибли в Белгороде в результате обстрелов со стороны ВСУ. Город Скадовск Херсонской области был атакован ракетами HIMARS. Беспилотник влетел в пожарную цистерну в ДНР, пострадали четверо пожарных. Украинский БПЛА был сбит в районе Симферополя. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ВСУ ударили ракетами и дронами по четырем регионам России

В ночь на 13 мая украинские войска атаковали ракетами и беспилотниками четыре региона РФ. Они были сбиты или перехвачены средствами ПВО, сообщило Минобороны России.

«Уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО „Ольха» и 12 БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Восемь БПЛА были ликвидированы над Курской областью, четыре ракеты Storm Shadow и семь дронов — над Крымом, четыре беспилотника — над Липецкой областью.

Губернатор сообщил о пожаре после атаки дрона в Липецкой области

Беспилотники, атаковавшие минувшей ночью Липецкую область, упали на территории Становлянского округа, заявил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, на электроподстанции вспыхнул пожар.

«Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Российское военное ведомство не комментировало информацию о ночной атаке на регион.

Фото: МО Украины

Гладков назвал число жертв обстрелов Белгорода

19 человек погибли в результате обстрелов ВСУ Белгорода за минувшие два дня, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, 15 горожан стали жертвами удара по многоэтажному дому, в котором произошло обрушение подъезда, еще 27 получили ранения.

«Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибли еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Накануне утром Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали жилые кварталы Белгорода ракетами «Точка-У», реактивными снарядами РСЗО «Ольха» и Vampire. Они были сбиты средствами ПВО. Фрагменты одной из ракет «Точка-У» попали в жилой дом, в результате чего произошло обрушение подъезда.

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным Минобороны РФ, накануне с 19:50 до 20:40 российские средства ПВО уничтожили над регионом 12 реактивных снарядов РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха».

После отражения ночной атаки ВСУ были зафиксированы повреждения пяти частных жилых домов и трех автомобилей в селе Черемошном, заявил Гладков. Жилой дом, баня и гараж оказались полностью разрушены.

Аксенов сообщил об уничтожении БПЛА в районе Симферополя

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, беспилотник ВСУ пытался атаковать полуостров накануне вечером. Он был сбит средствами ПВО в районе Симферополя, утверждает чиновник.

«Разрушений и пострадавших нет. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Министерство обороны России не комментировало информацию об атаке дрона на Симферополь.

Двое мирных жителей и четверо пожарных пострадали в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 36 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 23 обстрела на Горловском направлении и 13 — на Донецком. ВСУ выпустили 108 боеприпасов по региону. Два жилых дома и три инфраструктурных объекта получили повреждения.

Фото: МО Украины

Два мирных жителя получили ранения. Мужчина 1972 года рождения подорвался на боеприпасе в районе кладбища «Красный Пахарь» в Куйбышевском районе областного центра.

Дрон-камикадзе атаковал остановку «ЦГБ № 14» на улице Петровского в Донецке. В результате атаки пострадал мужчина 1982 года рождения.

Утром 13 мая украинский БПЛА ударил по пожарной автоцистерне, которая направлялась на вызов в Горловку. Как сообщила пресс-служба МЧС РФ, в результате атаки пострадали четверо пожарных.

«Личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле. Сейчас пострадавшие в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

Сальдо сообщил об ударе HIMARS по Скадовску в Херсонской области

Украинские военные нанесли удар по Скадовску Херсонской области, применив дальнобойные ракеты HIMARS, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, системы ПВО уничтожили две из трех ракет, выпущенных по населенному пункту.

«Есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь. Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что ракета, которую не сбили средства ПВО, взорвалась рядом с местной станцией техобслуживания автомобилей. Российское военное ведомство не комментировало информацию об атаке на населенный пункт.

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