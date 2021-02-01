Почти 20 тысяч старых лифтов заменят в России в 2021 году

https://static.news.ru/photo/fe7793a6-64a8-11eb-b6e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Пётр Харламов заявил, что в России в 2021 году планируется заменить около 20 тысяч старых лифтов по программам капитального ремонта.

Мы надеемся, что в 2021 году будет законтрактовано и заменено не менее чем 20 тысяч лифтов, — заявил специалист.

Речь идёт именно о замене, а не о модернизации лифтов. Всего в работах будут участвовать 106 подрядных организаций из 70 субъектов. Запланирована замена 15 789 лифтов на сумму 36,8 млрд рублей. В 2019 году было поменяно 17 662 лифта, сообщает ТАСС.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о замене и ремонте более тысячи старых лифтов в многоквартирных домах до конца 2022 года. На эти цели будут выделены 750 млн рублей.

Общенациональный план восстановления экономики предполагает выделение 1,5 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, которые взяты на замену старых лифтовых систем.

Как писал NEWS.ru, в рамках программы так называемой всероссийской реновации регионы могут получить право сносить неаварийные жилые здания, капитальный ремонт которых может обойтись слишком дорого или где существует физический износ основных элементов конструкции — крыши, стен или фундамента.