https://static.news.ru/photo/64e44b06-3bfc-11ea-99e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: LAWJR /Pixabay.com

Девять человек погибли во время пожара в одноэтажном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на местную диспетчерскую службу.

Всего в здании проживало 11 человек, двое спаслись. Таким образом, по предварительным данным, девять человек погибло, — привели слова сотрудника единой дежурно-диспетчерской службы района в «Интерфакс».

Отмечается, что на данный момент под завалами найдены тела пяти погибших. В здании проживали иностранцы. Китайская компания использовала дом в качестве общежития, уточняют в «Интерфаксе».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в нежилом трёхэтажном здании в районе Бибирево в Москве произошёл пожар. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано.