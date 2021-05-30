«Почта России» протестирует новые почтовые ящики в домах

https://static.news.ru/photo/ff39e168-c7b5-11e9-baa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новый вид почтовых ящиков начнёт размещать в домах «Почта России». Речь идёт о мини-постаматах, которые одновременно будут выполнять функцию почтового ящика и терминала для выдачи посылок. Пилотные образцы начнут появляться в России уже в этом году. Об том в интервью РБК рассказал глава компании Максим Акимов.

Во-первых, надо отрегламентировать доступ к этому почтовому ящику, чтобы вы там не находили то, что вам не нужно. Во-вторых, никто не мешает изменить конфигурацию этого ящика, чтобы вы, заказав себе, условно, бумажные тарелки к пикнику, нашли их, если они нужны к вечеру, в этом микро-постомате, — разъяснил смысл идеи Акимов.

По мнению топ-менеджера, в настоящее время для получения посылки необходимо, чтобы курьер приехал в то время, когда человек находится дома. Кроме того, ожидается, что труд курьеров будет дорожать и потому бесконтактная доставка ближе к дому будет развиваться. При этом Акимов не скрывает, что существует ещё большое число вопросов для реализации данной идеи.

В частности, вопросы возникают относительно того, как люди будут попадать к постаматам, поскольку очевидно что компания не сможет установить подобные ящики в каждом подъезде.

Если постамат будет установлен на улице, ему необходимо будет обеспечить адекватные условия хранения.

Как распределять ячейки крупногабаритного груза, если сразу несколько граждан заказали крупные товары.

Но это жизнеспособный продукт, доставка будет двигаться ближе к клиенту, будет всё больше бесконтактной и в удобное для него время. Шли мимо с работы, открыли, получили, — резюмировал Акимов.

В эксперименте по установке постаматов будут использоваться разработки «Постамат Sigfbox». Это постамат нового поколения, который не требует подключения к электропитанию и интернету, работает автономно, что позволяет устанавливать его практически в любом месте.