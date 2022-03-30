«Почта России» приостановила приём отправлений в Польшу и Данию

«Почта России» приостанавливает приём отправлений в Данию и Польшу, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что такая мера была введена из-за отсутствия логистических решений «Почты Польши», а Дания ранее приостановила обработку отправлений в РФ и из неё, соответственно, эта мера коснулась и её.

Из-за отсутствия логистических решений со стороны «Почты Польши», «Почта России» приостанавливает приём отправлений из России в Польшу, — говорится в сообщении.

После начала спецоперации России на Украине «Почта России» сообщила, что на временной основе останавливает осуществление денежных переводов на Украину. В пресс-службе заявили, что переводы в другие страны будут производиться в стандартном режиме.

2 марта объявила о прекращении импортных и транспортных перевозок в РФ и Белоруссию немецкая почтово-логистическая компания DHL. Почтовые службы UPS и FedEx ранее также сообщили о приостановке доставки писем и посылок в Россию.