С 1 сентября «Почта России» перестанет принимать часть отправлений без предъявления паспорта, сообщается на сайте оператора. Речь идет о заказных письмах, бандеролях и посылках.
С 1 сентября 2023 года изменяются условия приема регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность, — говорится в сообщении.
Адресантам также предлагается подключить сервис «Простая электронная подпись». Такая услуга позволит оплачивать отправления онлайн и передавать их в доставку без документов. В настоящее время заказное письмо с трек-номером, бандероль или посылку можно отправлять без предъявления паспорта.
При этом получать почтовые отправления можно по коду из сообщения или push-уведомления, то есть без предъявления паспорта и извещения.
Изменение обусловлено весенним приказом Минцифры.
Ранее сообщалось, что «Почта России» и «Русдронопорт» проведут тестирование доставки посылок при помощи беспилотников до дронопортов. Последние выполняют функцию почтомата, который может хранить три или восемь посылок, в зависимости от типа конструкции. Максимальный вес посылки составит 10 килограммов.