«Почта России» перестанет принимать отправления без паспорта «Почта России» не будет принимать заказные письма и посылки без паспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители в отделении «Почты России» в Москве

С 1 сентября «Почта России» перестанет принимать часть отправлений без предъявления паспорта, сообщается на сайте оператора. Речь идет о заказных письмах, бандеролях и посылках.

С 1 сентября 2023 года изменяются условия приема регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность, — говорится в сообщении.

Адресантам также предлагается подключить сервис «Простая электронная подпись». Такая услуга позволит оплачивать отправления онлайн и передавать их в доставку без документов. В настоящее время заказное письмо с трек-номером, бандероль или посылку можно отправлять без предъявления паспорта.

При этом получать почтовые отправления можно по коду из сообщения или push-уведомления, то есть без предъявления паспорта и извещения.

Изменение обусловлено весенним приказом Минцифры.

Ранее сообщалось, что «Почта России» и «Русдронопорт» проведут тестирование доставки посылок при помощи беспилотников до дронопортов. Последние выполняют функцию почтомата, который может хранить три или восемь посылок, в зависимости от типа конструкции. Максимальный вес посылки составит 10 килограммов.