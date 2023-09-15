Почему жители Ямайки счастливее россиян: сколько надо получать в месяц

Фото: ImageStockArt/face to face/Global Look Press

Ямайка Лонг-Бей на восточном побережье

Сколько нужно для счастья? Ответ на этот вопрос часто зависит не от денег. Вернее, деньги тоже неплохо бы иметь. Но после определенной суммы они уже не главное для неведомого счастья.

Шуре Балаганову из «Золотого теленка» для полного и абсолютного счастья нужно было 6400 руб. Однако сейчас требуются уже другие суммы. Согласно опросу компании SuperJob, для того чтобы ощущать себя счастливым, россиянам нужно ежемесячно получать 200 тыс. руб. И за полгода «счастье» подорожало в нашей стране на 5 тыс. — еще в марте оно стоило 195 тыс. руб.

Почем счастье в разных городах

При этом в Москве счастье дороже — там нужно иметь 265 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге и во Владивостоке — 230 тыс., а в Ярославле и Барнауле абсолютное блаженство наступит в том случае, если каждый житель будет зарабатывать по 177 тыс. руб.

Понятно, что эти цифры — мечты жителей России. Им кажется, что при окладе в 200 тыс. в месяц больше не нужно будет ни о чем волноваться, в душе наступит мир и спокойствие, а подростки бросят курить и перестанут ругаться матом. Сумма в 200 тысяч в общем понятна — она в 2,5 раза больше средней зарплаты в России (сейчас это 80 112 руб., причем сюда включен еще и подоходный налог 13%). Только представьте, что завтра вам начнут платить в 2,5 раза больше, чем сегодня. Любой бы заявил, что он счастлив.

Однако так называемое счастье — это очень сложная характеристика, которую нельзя выразить в цифре и стандартизировать. Мало того, рост доходов далеко не всегда приводит к счастью — этот феномен даже получил название «парадокс Истерлина».

Когда деньги уже не радуют

Первым экономистом, который стал изучать счастье, стал американский профессор Пенсильванского университета Ричард Истерлин. Он сделал парадоксальный вывод, который позднее назвали его именем. Оказывается, уровень счастья действительно зависит от дохода. Все логично: чем больше зарабатываешь — тем больше доволен жизнью. Но после того как человек достигает некоего уровня дохода, что-то ломается в логике счастья. И рост доходов не приводит к удовлетворенности. Причем назвать эту планку, которая ломает всю логику, невозможно. Для каждого она своя.

Все слова в стиле «не в деньгах счастье» как раз и отражают «парадокс Истерлина». Хотя при этом нужно постоянно помнить первую часть парадокса: до определенного момента деньги — это и есть счастье.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большая зарплата — большие расходы

Для счастья важна не только хорошая зарплата. Огромное значение имеет зарплата по сравнению с твоим окружением. То есть если ты один начнешь получать 200 тыс. руб. в месяц, а все твои друзья и знакомые будут иметь среднестатистические 70–80 тыс. — это одна история. Тут можно быть счастливым. Но что, если каждый в твоем окружении зарабатывает по 500 тыс. в месяц? В таком случае до счастья будет далеко.

Кроме того, мы привыкаем к большому доходу и начинаем быстро позволять себе больше, чем раньше. Сначала это радует (счастье есть!), но постепенно хорошая машина, качественная одежда и ежегодный отдых у моря становятся обыденностью. И счастье куда-то пропадает.

Дорогая машина — вот она. Односолодовый виски и шампанское — стоят в холодильнике. А по-новому iPhone так удобно читать эту статью, хотя еще недавно ты пользовался кнопочной «Нокией». Но счастья нет. Бывает и такое. Особенно когда человек не чувствует себя нужным. Нет самореализации (ну например, когда занимаешься нелюбимым делом или тебя попросту не ценит начальство), то не будет и радости. Даже при хорошей зарплате.

Надо ехать на Ямайку

Если посмотреть на рейтинг «Всемирного индекса счастья», то мы увидим, что первые места там занимают вовсе не самые богатые страны мира. Швейцария в лидирующей десятке присутствует... Но еще там такие государства, как Вануату, Колумбия, Эквадор, Панама, Ямайка, Гватемала, Гондурас и Уругвай. А самые счастливые люди живут вообще на Коста-Рике. Судя по всему, в этих странах знают, как наслаждаться жизнью.

Россия, для справки, идет в рейтинге на 131-м месте (из 152 стран). Так что нам явно есть чему поучиться у Южной Америки и Ямайки. Осталось только понять чему.

Читайте также

Необучаемые: почему страна до сих пор «теряет мозги»

Перкосрак против Техно Механикус: зачем мы даем детям такие имена?

Проблема не в Ксении Собчак: почему молодежь не хочет идти работать

Почему герои Гая Ричи напоминают нам Сталина, а сюжеты его фильмов — СССР