Почему ВСУ так боятся боеприпаса Д-30СН: дешевле «Калибра», страшнее ФАБ

Фото: МО РФ

22 апреля текущего года прекратила свое существование Харьковская телебашня, уничтоженная высокоточным российским боеприпасом. Каким — на данный момент точно не известно. В одних источниках называется ракета Х-59, другие утверждают, что это был новейший межвидовый планирующий боеприпас Д-30СН УМПБ.

Новые проблемы для ВСУ

Если про ракету Х-59 и ее модификации известно почти все, так как она была принята на вооружение в начале восьмидесятых годов прошлого века, то Д-30СН появилась в арсенале российской армии совсем недавно. И сразу же вызвала серьезную озабоченность у ВСУ и их партнеров, потому что данный боеприпас заставит их теперь решать ряд весьма сложных задач.

Самая главная из которых — как ему противостоять? По предварительным данным, дальность полета Д-30СН может превышать сто километров. А это означает, что российская авиация может спокойно поражать цели с безопасной для себя дистанции. Лишь весьма ограниченное число имеющихся у ВСУ зенитных комплексов способны «дотянуться» до российских самолетов на таком расстоянии, а как показал ход боевых действий последних месяцев, американские «Пэтриоты» стараются не выдвигать к линии боевого соприкосновения и не подвергать эти дефицитные ЗРК риску.

Есть у Д-30СН еще и такой плюс, как возможность использования не с самолета, а из РСЗО, например, «Торнадо-С». Неслучайно данный боеприпас классифицируется как межвидовый. Но самый главный плюс Д-30СН — это его цена, которая значительно меньше цены тактических баллистических ракет и крылатых ракет. При этом ущерба противнику этот боеприпас калибра 300 мм может причинить немало, примерно столько же, сколько авиабомба ФАБ-250.

Фото: МО РФ «Торнадо-С»

Вместо «Калибров»

То есть Д-30СН идеально подходит для уничтожения командных пунктов, узлов связи, аэродромов, мостов, железнодорожных станций, объектов энергетики и прочих целей. И при этом уже не обязательно использовать дорогостоящие «Калибры» и «Искандеры». Важно, что при работе с Д-30СН можно не опасаться быстрого ответа противника, ведь выпустивший боеприпас бомбардировщик даже не войдет в зону действия украинской ПВО, а обнаружить ведущий огонь «Торнадо-С» за много километров от линии боевого соприкосновения мало у кого получится.

Таким образом, российская армия получила очень эффективный инструмент подавления важных целей в глубине украинской обороны, причем этот инструмент не требует серьезных производственных затрат. Ведь Д-30СН фактически представляет собой авиабомбу с модулем планирования и коррекции, системой наведения и двигателем.

Более того, все отработанные на Д-30СН технические решения можно впоследствии применить и на аналогичных боеприпасах большего калибра, которые и лететь будут дальше, и взрывчатого вещества будут иметь больше. А потребность в таких боеприпасах есть уже сейчас, потому что российской армии и дальше придется «разбирать» укрепрайоны ВСУ.

Фото: МО РФ

Американский ответ

Стоит отметить, что и ВСУ благодаря помощи американских «друзей» то ли уже получили, то ли получат в ближайшее время весьма похожий боеприпас — GLSDB. Применяться с самолетов он не может, а используется только американскими РСЗО MLRS и HIMARS. С помощью двигателя он выводится на нужную высоту, откуда уже без двигателя начинает планировать к цели, которая может находиться на удалении до 150 км. GLSDB способен огибать рельеф местности и теоретически считается достаточно опасным боеприпасом. Правда, в боевых действиях он никогда не применялся, поэтому сложно сказать, так ли он хорош, как его расписывают американцы.

Однако хорошее оружие хорошо в бою, только когда его много. А сколько американцы поставят ВСУ своих снарядов, пока никто не знает. А вот российский ВПК в состоянии массово производить Д-30СН. И как бы опять так ни получилось, что на словах GLSDB боеприпас замечательный, вот только в наличии его окажется — кот наплакал. Как это не раз уже бывало с тем оружием, что передавали ВСУ.

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