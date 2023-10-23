Почему Владимир Соловьев стал Героем ДНР, как он помогает Донбассу Пушилин наградил Соловьева звездой Героя ДНР за активную поддержку Донбасса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о присвоении телеведущему Владимиру Соловьеву звания Героя ДНР 23 октября. Что об этом нужно знать?

За что наградили Соловьева

Комментируя награждение журналиста, Пушилин подчеркнул, что Владимир Соловьев «активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО часто на передовой».

«Мало осталось мест, где он не побывал. В самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром. Владимир Рудольфович, от жителей республики передаю благодарность и поздравления!» — отметил Пушилин.

Поддержка Донбасса от Соловьева

Соловьев поддерживал ополчение и русскоязычное население региона с 2014 года.

«Это прямой отсыл к Великой Отечественной войне, к временам „героев Украины“ — Бандеры и Шухевича. В Новороссии антифашисты воюют с фашистами», — подчеркивал телеведущий в июле 2014 года.

После начала СВО Соловьев неоднократно бывал в новых российских регионах. Он одним из первых среди российских журналистов посетил Мариуполь. Позже Соловьев создал на личные деньги «СВРхФонд» с целью подготовки добровольцев к участию в спецоперации и обеспечению боевого слаживания с регулярными силами. Также фонд занимается организацией гуманитарных сборов для помощи военным. Кроме того, в рамках президентского гранта Соловьев принял участие в создании «Мастерской новых медиа», чтобы готовить специалистов в сфере медиакоммуникаций в ДНР и ЛНР.

За поддержку Донбасса и СВО Соловьева внесли в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Японии, Новой Зеландии и Австралии. Также он заочно арестован судом во Львове по обвинению в «публичных призывах к изменению государственной границы Украины». Часть его зарубежного имущества была арестована властями европейских стран.

Какие еще награды есть у Соловьева

За свою долгую карьеру ведущий успел получить ряд престижных государственных и общественных наград. Так, в России он был награжден орденом Дружбы, орденом Почета, Александра Невского, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он также получил орден Почета от властей Армении, благодарственную грамоту от президента РФ и медаль «за личный вклад в освобождение Крыма и Севастополя» в 2014 году.

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