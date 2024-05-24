Почему в самолетах надо пристегиваться: объясняет авиаэксперт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines во время рейса из Лондона в Сингапур попал в сильную зону турбулентности. В результате более 70 человек получили травмы, а один пассажир даже умер. Правда, предположительно, смерть наступила не в результате травмы, а после сердечного приступа. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о том, насколько опасна сейчас турбулентность для современных самолетов и как вести себя пассажирам, авиационного эксперта, исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева.

Встречается и в России

Так называемая турбулентность в атмосфере встречается в самых разнообразных регионах, над разной местностью. Ее можно регулярно встретить и при полетах над Россией. Но, как показывает практика, чаще интенсивные вертикальные потоки воздуха, попадание в которые и может привести к тому, что самолет в считаные секунды теряет высоту, возникают над Тихим океаном и над Атлантикой. Потеря высоты при этом может быть очень существенной: десятки, а иногда и сотни метров. И в этот момент возможно даже кратковременное попадание в невесомость.

В подавляющем большинстве случаев пассажиры, которые летят рейсами над территорией России, не попадут в такую ситуацию. Но риск этого всегда есть. Особенно там, где имеются благоприятные условия для возникновения восходящих или нисходящих воздушных потоков. А это переходы между различными зонами: суша и вода, горные массивы.

Пристегнись и лети спокойно

При этом есть важный момент. Современные магистральные лайнеры оснащены локаторами, которые позволяют заблаговременно обнаруживать интенсивные восходящие и нисходящие потоки. Это дает возможность в каких-то случаях их обходить, в каких-то случаях выдавать предупреждения о том, что самолет приближается к зоне турбулентности.

В авиакомпаниях прописано, что в этом случае произносят члены экипажа: обслуживание временно приостанавливается, а от пассажиров требуют занять свои места и пристегнуться.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Но если самолет уже попал в турбулентность, а заблаговременного предупреждения в силу каких-то причин не было, то пассажирам нужно как можно быстрее добраться до своего места, в крайнем случае до ближайшего свободного, пристегнуться, сложить столик, опустить подлокотники. То есть подготовиться к тому, чтобы в случае чего не удариться. И если есть возможность, то лучше придерживать незакрепленные вещи.

Несчастные случаи при сильной турбулентности, увы, бывают. На борту самолета пространство ограничено, есть большое количество разных углов, выступающих твердых частей. Но при этом если человек сидит в кресле и пристегнут, то с очень высокой степенью вероятности даже при сильной турбулентности ему ничего, кроме дискомфорта, не угрожает.

Правильно пристегнутый человек не вылетит из кресла, не ударится и не получит серьезных травм. Понятно, что может прилететь какой-то незакрепленный предмет, но это бывает редко. А вот если человек не пристегнут во время полета, то были прецеденты, когда самолет снижался настолько интенсивно, что люди просто ударялись головой о багажные полки и получали тяжелые травмы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самолет выдержит

И, наконец, возникает вопрос, а насколько конструкция самолета надежна при возникновении турбулентности? Так вот — надежна. Уже давно все самолеты еще на этапе разработки проходят тестирование при максимальных нагрузках. И они заметно превышают те нагрузки, которые могут возникнуть при турбулентности. Плюс к этому всегда еще берется дополнительный запас прочности. Прочностные испытания — это буквально один из первых этапов проверки лайнера.

Я, честно говоря, не припомню ни одного случая за последние десятилетия, когда большой пассажирский самолет разрушился бы в воздухе из-за попадания в зону турбулентности. Да, в середине прошлого столетия, когда только начиналась разработка гражданских самолетов в нынешнем их виде, попадание в турбулентность вместе с проблемами, связанными с образованием трещин конструкции, приводило к тяжелым последствиям.

Однако сейчас это исключено. Современные испытания проходят тщательно, методика испытания отработана детально, и трагических случаев при эксплуатации магистральной авиатехники уже нет.

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