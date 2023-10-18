Почему украинские власти решили спешно применить американские АТАСМS

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Провалившиеся при «контрнаступе» украинские власти санкционировали удар по нашим тылам. И, вероятно, он был нанесен штатовскими ракетами АТАСМS, хотя российское Минобороны не подтверждает ни применение ракет такого типа, ни факт самого удара. Но одно уже ясно: если Киеву не удается прорваться к Азовскому морю, то велик соблазн хотя бы попробовать достать наши города дальнобойными ракетами.

Но примечательно другое. Вне зависимости от того, какие ракеты были запущены, все — от президента Украины Владимира Зеленского до рядовых депутатов Рады — бросились благодарить Америку за поставки АТАСМS. И максимально привлекать внимание к этому удару. Сверхзадача такой операции — хоть на время попасть в информационную повестку на фоне событий на Ближнем Востоке.

Ракеты пришли еще в августе

Первая информация о поставках ракет украинской армии появилась сразу после сентябрьского отбытия Владимира Зеленского из Вашингтона. Впечатление от визита, который был почти повсеместно признан неудачным, решили немного сгладить. Однако есть данные, что АТАСМS были переброшены в Польшу еще в августе и чуть позже могли появиться на Украине. А появление информации об их доставке несколько дней назад должно было лишь легализовать отмашку на их применение.

Американцы могли дать своим подопечным добро на такую атаку, чтобы немного поощрить украинскую армию, совсем было приунывшую по причине смещения помощи и пиар-интереса в сторону Израиля.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru Дальность ракеты ATACMS

Крым попал под прямой прицел

Выделение украинцам новых ракет и их применение снижают шансы на ведение каких-либо закулисных переговоров. Ведь если еще вчера американцы могли преподносить возможность поставок своих ракет в качестве предмета для торга с Москвой, то теперь все карты выложены на стол. Дальше уже стадия применения ядерного оружия, то есть та роковая фаза противостояния, которую все стороны стараются избежать. Правда, в арсенале США остаются еще крылатые ракеты «Томагавк», о которых в Киеве уже начинают мечтать. Но это означало бы уже прямую российско-американскую конфронтацию.

В Киеве, кстати, публично клялись Вашингтону, что против российской территории АТАСМS не будут применяться. Но для Запада и Крым, и Херсонская область с Запорожьем — территория Украины. А значит, легальная цель для любого оружия. Недавняя атака английскими ракетами на Севастополь — наглядная иллюстрация такой стратегии. А наличие АТАСМS расширяет возможности ударов по нашим арсеналам, складам, нефтехранилищам, прежде всего, в Крыму.

А Таurus уже в Польше?

Вообще, нашим спецслужбам нужно понять, насколько правдивы сведения о том, что и немецкие Таurus, как и американские аналоги, уже могли быть доставлены на склады в Польше, несмотря на публичные колебания канцлера Олафа Шольца. Канцлер способен играть роль «раненой куропатки», просто отвлекая своими причитаниями внимание от операции по доставке. А объявить о принятии «сложного решения» в Берлине могут тогда, когда ракеты уже будут подвешивать к самолетам.

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