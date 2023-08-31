Почему украинские ДРГ постоянно атакуют Брянскую область: что с обороной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Брянской области была уничтожена диверсионная группа, которая состояла из сотрудников Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны и Службы специальных операций, заявил губернатор Александр Богомаз. Почему ДРГ атакуют именно этот регион?

Операцию в Невельском районе по предотвращению вторжения диверсантов провела ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД. В ходе нее были убиты двое украинских военных, пятеро задержаны. Кроме того, над Брянском сбито три беспилотника.

Диверсанты готовили теракты в Брянской области на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Как отметили в ФСБ, у каждого при себе был «внушительный багаж различных средств поражения» — автоматы производства США, взрывные устройства, гранаты и приборы для бесшумной стрельбы и ночного видения.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что украинские диверсанты были обнаружены вечером 30 августа в ходе прочесывания территории сотрудниками Росгвардии.

«Когда диверсанты остановились на привал, росгвардейцы внезапно атаковали их сразу с трех сторон. Хотя соотношение сил было один к двум не в нашу пользу, фактор неожиданности сработал», — сообщил парламентарий.

Почему ДРГ атакуют Брянскую область

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что украинские ДРГ выбирают Брянскую область из-за географических особенностей — границы и наличия леса.

«Посмотрите на карту: Брянская область сильно врезается в территорию Украины — в Сумскую и Черниговскую области, особенно лесными районами. Есть так называемые брянский и белорусский балконы. Именно там во времена Великой Отечественной было мощнейшее партизанское движение, так как местность лесистая. Вот украинские ДРГ и пытаются постоянно проникнуть в Брянскую область — лес их прикрывает. Кроме того, они, предположу, считают, что Брянск — это юго-западный подступ к Москве. Через регион идет очень много дорог, в том числе железных, на Москву. Возможно, ВСУ своими ДРГ проверяют, что у нас там с обороной, какие силы сосредоточены», — отметил эксперт.

Василий Дандыкин считает, что для предотвращения вторжений на российскую территорию надо задействовать территориальную оборону.

«Думаю, надо привлекать территориальную оборону, народное ополчение для пресечения вылазок ДРГ, они лучше знают местность. Чтобы наша тероборона сразу выявляла ДРГ и вступала с ними в бой или передавала информацию, куда нужно. Сейчас это сделать намного проще, чем в 1940-е. Надо вспомнить опыт советских партизан — Ковпака, Сабурова, Наумова, Федорова — и уничтожать инфраструктуру ВСУ в тылу», — заявил он.

Как ДРГ атакуют Брянскую область

После начала спецоперации на Украине Брянская область стала подвергаться регулярным обстрелам, также ее неоднократно атаковали диверсанты.

Первое проникновение ДРГ в регион случилось утром 2 марта, когда украинцы обстреляли два автомобиля, убив водителей. Ранение получил мальчик Федор, который вывел из машины двух первоклассниц и спрятался с ними в лесу.

В регионе с 3 февраля 2023 года действует бессрочный высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Диверсанты в августе также пытались атаковать территорию области 15-го и 22-го числа. В последний раз, по словам Богомаза, они хотели прорваться через границу в Климовском районе, однако сотрудники погрануправления ФСБ остановили их с помощью артиллерии. В результате инцидента никто из жителей не пострадал.

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