Почему РПЦ каждый год отменяет Хеллоуин: запретят ли праздник Представитель РПЦ Кипшидзе призвал россиян не праздновать Хеллоуин

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе призвал россиян не праздновать Хеллоуин. Запретят ли праздник официально, чем он не угодил православной церкви, кто еще выступает против?

Почему РПЦ против Хеллоуина

Кипшидзе считает, что культ смерти, который сопровождает Хеллоуин, чужд для православной культуры. Он назвал этот праздник «чернушным маскарадом», который вызывает непонятный для него ажиотаж.

«Культ смерти, который неотделим от Хеллоуина, является чуждым нашей культуре. У нас есть свои праздники, которые, как мне кажется, не раскрыты в полной мере, которые могли бы получить большее распространение, чем этот чернушный маскарад, вызывающий непонятный ажиотаж», — сказал Кипшидзе.

По его словам, одержимость страшными историями и мертвецами иррациональна. Кипшидзе полагает, что это не дает ничего хорошего ни взрослым, ни детям, которые принимают участие в хеллоуинских вечеринках и постановках. Представитель РПЦ призвал школы или другие государственные учреждения отказаться от «подобного рода шоу».

Когда отмечается Хеллоуин

Хеллоуин, или канун Дня Всех Святых, отмечается 31 октября. По представлениям кельтов, в ночь Самайна между миром живых и миром духов открывалась незримая дверь, через которую усопшие могли заглянуть в гости к потомкам.

Во всем мире в этот день проводятся тематические вечеринки: люди наряжаются в костюмы нечисти или любимых персонажей из фантастических фильмов. Кроме того, жители страны вырезают фонарики из тыкв и украшают дом гирляндами из призраков и паутинами.

Как в России борются с Хеллоуином

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил вместо Хеллоуина отмечать День жутких сказок и историй. По его мнению, в этом случае удастся и отказаться от западных веяний, и сохранить «привычное многим веселье».

«Предлагаю праздновать в России Хеллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдем от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье», — заявил Нилов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил объявить праздник неприличным и отмечать его стрельбой по тыквам, изображающим головы президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Министерство образования и науки Якутии запретило празднование мистического праздника в школах и других образовательных учреждениях региона. Власти Краснодарского края рекомендовали местным заведениям не праздновать Хеллоуин. Администрация разослала им письма, где указывается, что данный праздник несвойственен культурным и историческим ценностям, а 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Празднование Хеллоуина в парке «Остров мечты» в Москве. 2020 год

В Татарстане и Удмуртии нашли более компромиссное решение. Там разрешили отметить Тыквенный спас. При этом иеромонах Макарий (Маркиш) назвал безумными невеждами и идиотами тех, кто придумал отмечать 31 октября вместо Хеллоуина этот праздник.

«Что за слово „Спас“? Это Спаситель. Если это какой-то день, в который празднуются события, связанные с именем Христа, с его явлением, с чудесами, связанными с его иконами, то в народной речи возникает это слово. Безумие и черное невежество, которое демонстрируют эти вещи, о которых вы говорите, зашкаливает все приборы. <...> У нас свободная страна. Живи в лесу, молись колесу, стой на голове. Все в рамках государственных законов. Государственные законы не воспрещают такое безумное невежество. Но если какой-нибудь толковый адвокат сумеет доказать, что это оскорбление чувств верующих — очень хорошо. Но я не адвокат и не знаю, можно ли здесь видеть оскорбление чувств верующих, если просто кто-то прямой идиот», — сказал Макарий в беседе с «Газетой.Ru».

Праздник пытаются запретить и общественники: боец ММА Макс Дивнич призывает отказаться от Хеллоуина в условиях проведения спецоперации на Украине.

«Пока мужчины гибнут на войне, вот эти люди идут праздновать Хеллоуин, а я иду в храм помолиться за нашу страну, воинство ее и всех людей, присоединяйтесь», — писал он в соцсетях.

По его мнению, «наши исконно-исторические праздники заменяются на западный манер». Также он осудил празднование Дня святого Валентина и 8 Марта. Вместо последнего он предложил отмечать День матери — 365 дней в году.

Почему Хеллоуин популярен в России

Владелец магазинов эзотерики Алена Полынь считает, что россияне, боящиеся мистики в повседневной жизни, позволяют себе в Хеллоуин прикоснуться к неведомым силам, поэтому праздник и прижился в стране. По ее словам, в этот день проводится большое количество вечеринок, в которых принимает участие молодежь.

«Хеллоуин в России — это праздник шоу, вечеринок, тусовок для молодежи, для взрослых, которые еще не повзрослели. Для них это прикосновение к мистицизму, чего они себе не позволяют в обычной жизни. Люди, которые занимаются магией, Хеллоуин не отмечают», — объяснила Полынь.

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