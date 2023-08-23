Почему россияне не получают пенсию 100 тысяч рублей, возможно ли это

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Средний размер желаемых выплат по старости в России составляет 69 тысяч рублей, показал опрос граждан сервисом «Работа.ру». Что мешает некоторым россиянам получать высокую пенсию?

Опрос показал, что средний размер желаемой пенсии граждан — 69 тысяч рублей. Самые высокие суммы желаемых выплат по старости назвали жители Краснодарского края (104 тысячи рублей), Москвы и Подмосковья (84 тысяч рублей), а также Самарской области (80 тысяч рублей). Наиболее низкие требования к размеру пенсий у проживающих в Челябинской области. Они заявили, что хотели бы получать 46 тысяч рублей.

На конец первого полугодия 2023-го средний размер страховой пенсии по старости составил 21,8 тысяч рублей, заявили в Минтруде.

«Этот показатель постоянно увеличивается — с 17,5 тыс. на конец 2021-го до 20,8 тыс. на декабрь 2022-го. С 2025-го индексация страховых выплат начнет производиться дважды в год — с 1 февраля по уровню инфляции, а затем с 1 апреля — по росту доходов Социального фонда», — добавили в ведомстве.

Почему россияне не могут получать пенсию в 100 тысяч

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев напомнил, что размер выплат по старости зависит от трудового стажа, срока работы и оклада, а также от средств, которые работодатель перечислил в Пенсионный фонд. По словам эксперта, многие россияне не зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц, поэтому не могут рассчитывать на высокую пенсию.

«Сейчас это нереально ни при каких условиях. Большинство и при жизни 100 тысяч не получали, жили на 30, теперь им 100 тысяч подавай», — заметил аналитик.

Беляев заявил, что, по данным Международной организации труда, хорошим показателем считается, если пенсия достигает 40% прежнего заработка. В России она находится в районе 35–36%. Экономист отметил, что деньги выплачиваются не из бюджета, поэтому россияне должны сами заботиться о своей пенсии.

«Нельзя назначить пенсию, какую вы хотите. Это пока вещь нереальная. Государство пытается ввести смягчающие элементы и убедить граждан в том, что надо тоже заботиться о собственной пенсии, это западная практика, когда человек формирует собственный пенсионный план из рабочих доходов», — сказал эксперт.

При каком условии россияне смогут получать пенсию в 100 тысяч

Экономист Николай Кульбака считает, что размер пенсии в России может быть увеличен в случае, если государство полностью изменит систему расходов, например, сократив затраты на чиновничий аппарат.

«Надо резко сократить затраты на военно-промышленный комплекс, силовые органы, чиновничий аппарат и переделать всю систему пенсий, прежде всего сделать ее такой, чтобы люди могли сами зарабатывать на собственную пенсию, чего сейчас нет, чтобы была нормальная накопительная система, но это правда не быстро. А прежде всего — урезать аппетиты государства в пользу людей», — заявил экономист.

Кому повысят пенсию в сентябре и октябре 2023 года

Индексация пенсий с 1 сентября не предусмотрена на федеральном уровне, однако часть россиян все же может рассчитывать на повышение выплат.

Для граждан, которым в сентябре исполнится 80 лет, в два раза будет увеличена фиксированная часть пенсии с 7 567 рублей до 15 134 рублей. Также пересчитают выплаты тем, кто завершил официальную трудовую деятельность в августе. Увеличат сумму начислений и тем пенсионерам, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности.

С 1 октября 2023 года произведут индексацию денежного довольствия военнослужащих. Согласно проекту Постановления Правительства, это будет повышение на 10,5%. Такое изменение приведет к перерасчету и аналогичному увеличению на 10,5% пенсий военным и приравненным к ним по статусу пенсионерам МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН и других ведомств.

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