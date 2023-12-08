Почему РФ продает ресурсы врагам, а они их покупают

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Соединенные Штаты в октябре нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонн, заплатив за это $62,8 млн. Таким образом, РФ заняла второе место среди крупнейших поставщиков этого ресурса в США. Почему Соединенные Штаты объявили России дипломатическую, экономическую и санкционную войну, но не перестали закупать нужные им ресурсы?

Закупка у России урана не единственный «грешок» США. Украинский Telegram-канал «Милитарный» писал, что американцы напрямую приобрели у РФ 50 тысяч тонн нефтепродуктов!

Танкер, предположительно, вышел из Новороссийска 13 ноября и прибыл на базу ВМС США Норфолк 7 декабря. Американское издание Washington Post тоже писало, что США не стесняются покупать российскую нефть через греческий НПЗ. То есть Вашингтон обходит свои же санкции. Сам санкции ввел, сам их и не соблюдаю?

Только американцы могут так лицемерить. Сначала они поставляют Украине оружие, а потом покупают нефть и уран у России, пополняя ее бюджет. Как говорится, «война войной, а бизнес по расписанию».

Европа оказалась не более принципиальной, чем Соединенные Штаты. Несмотря на грозные заявления в адрес России, некоторые страны ЕС продолжают закупать газ. Правда, не напрямую, а по чуть более сложным схемам. Но смысл-то от этого не меняется.

Газ все любят

Больше всего газа в ЕС поступает через турецкий газопровод — ресурс идет сначала на Балканы, а оттуда в другие страны Европы. Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже заявил, что согласовал с главой РФ Владимиром Путиным вопрос прокачки газа на Балканы и в Европу путем создания хаба во Фракии.

Также голубое топливо поступает в ЕС непосредственно через Украину!

А еще есть сжиженный природный газ (СПГ). И тут — вот это сюрприз для всех — мы вообще наращиваем поставки в Европу. По итогам первых семи месяцев 2023 года импорт российского СПГ вырос на 40% по сравнению с 2021 годом, когда все в мире было еще спокойно. За семь месяцев этого года Европа заплатила нам только за СПГ почти €5,3 млрд. А лидерами по покупке российского СПГ стали Испания (18% от общего объема) и Бельгия (17%).

К слову, из 322 млрд, выделенных Западом Украине за время СВО, Испания отправила Киеву всего 1,003 млрд, а Бельгия — 475 млн. То есть фактически Мадрид и Брюссель направили Москве столько же денег, сколько и Украине. Но, наверное, «это другое»...

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему Запад до сих пор закупает ресурсы у страны, которую считает агрессором?

В сентябре стало известно, что стратегический нефтяной запас США снизился до минимума за последние 40 лет. Вашингтон импортирует до 70% от общего количества нефти, поэтому нуждается в постоянных поставках черного золота.

Соединенные Штаты могут покупать энергоресурс у разных стран, но почему-то продолжают сотрудничать с Россией. И опять же — никаких эмоций, просто бизнес. Ведь стоимость барреля российской нефти Urals опустилась ниже $60, а Brent и дубайская Platts стоят $75. Поэтому истеблишмент в США под объективами фотокамер ненавидит Россию. Но улыбается, когда речь идет о деньгах. Ради восполнения ресурсов Соединенные Штаты готовы пойти на торговлю даже со стратегическим врагом.

Евросоюз продолжает понемногу импортировать российский газ, потому что сотрудничать с США оказалось не так выгодно, как ожидали в Брюсселе. С 24 февраля 2022 года ЕС заплатил за поставки американского голубого топлива €300 млрд. Хотя во время сотрудничества с Россией Брюссель тратил столько за девять лет.

Нас уже не удивить

Всем уже давно понятно, что за последние 200 лет у России, Европы и США образовалась экономическая взаимозависимость. Мы зависим от них. Они — от нас. И для современного мира это нормально. Поэтому удивляет тот цинизм, с которым некоторые представители Европы и США говорят про Россию одно, а делают при этом противоположное. Впрочем, вы разве удивлены этому?

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