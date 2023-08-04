Почему президенту ЦСКА Евгению Гинеру грозит пожизненный срок на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Евгений Гинер

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому бизнесмену, президенту футбольного клуба ЦСКА и вице-президенту РФС Евгению Гинеру в финансировании ВС РФ. Об этом сказано на официальном сайте ведомства. Почему украинские спецслужбы обратили внимание на предпринимателя?

По информации СБУ, Гинер «дал указание обеспечить бесперебойную поставку патронов» для российской армии. Исполнять поручение бизнесмена якобы должен был принадлежащее ему АО «КБАЛ им. Кошкина». Также президент ЦСКА, по версии украинских спецслужб, является бенефициаром ряда компаний Украины в энергетическом секторе, владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров на территории страны.

Гинера также обвиняют в «пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», что по украинскому УК предусматривает пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.

«Сотрудники ГБР во взаимодействии со Службой безопасности Украины предъявили обвинение президенту ФК ЦСКА Евгению Гинеру в пособничестве совершению действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины, которые привели к тяжелым последствиям, по предварительному сговору группой лиц», — пишет Telegram-канал ГБР Украины.

Какими компаниями на Украине может владеть Евгений Гинер

Госбюро расследований Украины 11 июля текущего года заявило, что Киев национализировал собственность российских олигархов на Украине: Олега Дерипаски, Аркадия и Игоря Ротенбергов, Евгения Гинера. Речь шла о Глуховском карьере кварцитов, Николаевском глиноземном заводе стоимостью 10 млрд гривен, ТРЦ Ocean Plaza стоимостью почти 13 млрд гривен и 89% акций Первого инвестиционного банка.

Высший антикоррупционный суд Украины 27 февраля арестовал контрольный пакет акций Первого инвестиционного банка, которым якобы владеет Евгений Гинер. Ранее украинские силовики провели в офисе и у руководства банка масштабные обыски.

ГБР 22 ноября 2022 года сообщило о проведении обысков в офисе компании VS Energy, среди акционеров которой якобы были Гинер и бывший глава корпорации «ВСМПО-Ависма», поставлявшей титан Boeing и Airbus, Михаил Воеводин. По информации агентства «РБК-Украина», компания занимает 10% энергетического рынка Украины.

Печерский районный суд Киева 17 ноября 2022 года наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых, по данным следствия, являются бизнесмен Евгений Гинер, депутат Госдумы РФ Александр Бабаков и бывший гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма», Михаил Воеводин.





Гинер входит в список российских бизнесменов, против которых по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины введены санкции. Соответствующий указ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2022 года.

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