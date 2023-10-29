Почему перекрывали Крымский мост 29 октября: была ли атака ВСУ Движение автотранспорта по Крымскому мосту в обе стороны возобновили

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение по Крымскому мосту перекрывали в обе стороны утром в воскресенье, 29 октября. Надолго ли закрывали мост, что произошло, почему так часто останавливают движение?

Почему закрывали Крымский мост

Утром в воскресенье, 29 октября, движение по Крымскому мосту было временно перекрыто в обе стороны, сообщил официальный канал оперативной информации. Движение со стороны Керчи были закрыто около 11:30 утра, еще через час перекрыли движение и со стороны Тамани.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщали оперативные службы.

Еще через полчаса, к 13:00, движение по мосту было открыто в обе стороны. Работа автомобильной переправы продолжается в штатном режиме.

Что известно об атаке ВСУ на Крым 29 октября

В ночь на 29 октября Минобороны РФ сообщило о налете украинских беспилотников на полуостров. Сообщение ведомства поступило около двух часов ночи.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — указали в МО.

Сообщений о связи между атакой ВСУ и приостановкой движения на мосту не было.

Почему останавливают движение

Канал оперативной информации не называл причин остановки движения по мосту. Движение по Крымскому мосту ранее перекрывали в различных случаях в августе, сентябре и октябре.

Движение по мосту закрывается в случае, если существует угроза атаки со стороны ВСУ: такое происходило, например, 27 сентября, когда в Севастополе была объявлена воздушная тревога (власти на российском официально полуострове не связывали эти события). Кроме того, в начале октября мост закрывали в ходе проведения восстановительных работ после теракта, организованного СБУ в ночь на 17 июля — тогда в результате подрыва морских беспилотников были повреждены пролеты моста и погибли двое россиян.

Ранее в воскресенье стало известно о массированном налете украинских беспилотников на Крым. Минобороны РФ отчиталось о 36 сбитых воздушных целях.

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