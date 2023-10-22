Почему перекрывали Крымский мост 22 октября: была ли атака ВСУ Крымский мост перекрывали для движения утром в воскресенье

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи было перекрыто рано утром в воскресенье, 22 октября. Позже стало известно, что движение восстановлено без происшествий. Что об этом нужно знать?

Почему перекрыли движение на Крымском мосту 22 октября

Telegram-канал оперативной информации по Крымскому мосту сообщил об ограничении движения на полуостров со стороны Тамани с 08:50 утра воскресенья. Дополнительной информации не приводилось. В Минтрансе Крыма сообщили, что движение было приостановлено в связи с проведением ремонтных работ.

Ограничение движения в сторону Керчи действовало в течение одного часа. Уже в 09:50 стало известно, что транспорт вновь пошел в направлении Крыма. Никаких происшествий за этот период зафиксировано не было. Предположения о новом нападении ВСУ, которые распространили некоторые украинские источники, не нашли своего подтверждения. По данным Telegram-канала «Крымский мост», который освещает оперативную ситуацию на транспортной артерии, очередей на въезд и выезд с полуострова днем в воскресенье нет.

Дорожные службы перекрывают движение по Крымскому мосту достаточно часто для выполнения мелких работ по обеспечению безопасности дорожного движения. Мост является стратегически важным объектом, его безопасность в круглосуточном режиме обеспечивают российские спецслужбы.

Стоит ли опасаться ударов ВСУ по Крымскому мосту

Киев открыто называет Крымский мост одной из своих приоритетных целей. Украинские политики неоднократно подчеркивали, что Украину устроит только полное уничтожение моста, который воспринимается как символ воссоединения РФ с Крымом. Украинской разведке удалось организовать несколько терактов на Крымском мосту, в том числе подрыв оборудованного взрывчаткой грузовика в октябре 2022 года, в ходе которого погибли пять человек, и удар с использованием надводных беспилотников в июле 2023-го, когда погибла погибла супружеская пара, проезжавшая по мосту. Их дочь получила серьезные травмы.

После этой атаки Крымский мост был полностью восстановлен 14 октября. Отмечалось, что ремонт был завершен на 18 дней ранее намеченного срока.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил в сентябре, что ВСУ будут наносить удары по мосту. В связи с этим безопасности Крымского моста уделяется первоочередное внимание — создана многоуровневая защита, которая позволяет предупреждать и отражать угрозы как с воздуха и воды, так и от диверсионных групп и террористических операций ГУР Украины.

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