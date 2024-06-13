Почему отрывается тромб: чем опасна тромбоэмболия легочной артерии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Оторвался тромб» — наверняка каждый хотя бы раз слышал эту фразу, однако в медицине нет такого диагноза. Как правило, за данным словосочетанием скрывается тромбоэмболия легочной артерии, или ТЭЛА. Почему эту болезнь называют призраком, кто ей подвержен и что можно сделать, чтобы ее избежать, рассказывает ведущий флеболог Медицинского центра Елены Малышевой, член Ассоциации флебологов России, основатель проекта «Академия здоровых ног» кандидат медицинских наук Сергей Якушкин.

Тромбоэмболия — это закупорка сосудов жизненно важных органов вследствие попадания в общий кровоток тромба. Чаще всего речь идет о тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) — в этом случае нарушается кровообращение в легких.

В группе риска — все

На самом деле столкнуться с ТЭЛА может любой человек, даже совершенно с виду здоровый. При этом коварство этой патологии кроется в двух особенностях:

процесс образования и последующего отделения тромбов может протекать очень быстро;

заболевание может проходить совершенно бессимптомно.

Факторы риска

У ТЭЛА есть следующие факторы риска:

пожилой возраст;

наличие хронических заболеваний (сахарный диабет, аритмия);

варикозное расширение вен (как правило, тромбы образовываются в венах нижних конечностей, малого таза);

онкологические заболевания;

травмы;

беременность;

наследственность;

малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание;

оперативные вмешательства.

Несколько слов про операции

Любое оперативное лечение относится к достаточно серьезным предпосылкам к тромбообразованию. Однако есть ряд но. Очень многое зависит не столько от того, как тот или иной врач провел операцию, а каков был объем оперативного вмешательства, сколько оно длилось, а также как проходила реабилитация. Ведь ТЭЛА — это осложнение не операции, а послеоперационного периода.

Современная хирургия стремится к малой инвазии. Преимущества новых методов очевидны — это и небольшие проколы вместо разрезов, и сокращение интенсивности болевого синдрома, и относительно скорое возвращение пациента к привычному образу жизни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Так, если человек уже через несколько часов после операции может встать и передвигаться, то вероятность тромбоза в разы меньше. Также, возвращаясь к длительности оперативного вмешательства, стоит отметить, что чем меньше по времени оно занимает, тем ниже риск тромбообразования.

Медицинское согласие

Каждый пациент, которому предстоит операция, информируется о том, какие могут быть осложнения, в том числе речь заходит и про самые грозные из них — такие как тромбоэмболия. После получения полной информации от врача человек подписывает добровольное согласие на оперативное лечение или другую заявленную манипуляцию (например, гастроскопию). Это делается обязательно, потому что все должно находиться в правовом поле. Кроме того, данным согласием пациент подтверждает готовность взять ответственность за предстоящее лечение в том числе и на себя. Зона ответственности всегда делится пополам.

Профилактика

Говоря о профилактике тромбоэмболии легочной артерии, стоит обратить внимание на несколько важных моментов. Так, если человеку предстоит плановая операция, в рамках предоперационной беседы врачи используют некоторые шкалы, например шкалу Каприни, которая помогает предсказать вероятность тромбообразования у конкретного лица. После того как пациент заполнил специальный опросник, врач подсчитывает баллы, сумма которых говорит о дальнейших действиях — стоит ли сначала провести консервативное лечение того или иного заболевания, каков будет план лечения в послеоперационном периоде.

Чтобы снизить вероятность появления ТЭЛА, пациент должен обязательно корректировать свои основные хронические заболевания. Так, при варикозном расширении вен рекомендуется вовремя оперировать варикозную болезнь, для того чтобы предотвратить возможный тромбоз варикозных узлов. Кроме того, важно вести активный образ жизни, больше ходить.

Другие методы профилактики возникновения тромбоэмболии легочной артерии — ношение компрессионного трикотажа во время и после операции, введение антикоагулянтных препаратов.

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Чего можно ожидать

ТЭЛА — довольно распространенное явление. У каждого хирурга в практике обязательно были или есть пациенты с такой патологией. Это очень сложные случаи, в том числе и потому, что порой предсказать развитие этой болезни невозможно. И здесь могут быть разные результаты, зависящие от множества факторов. Так, тромбоэмболия может закончиться полным выздоровлением человека, а может и инвалидизацией или летальным исходом.

Стоит ли бояться операций из-за ТЭЛА

Думать о том, что после операции обязательно возникнет ТЭЛА, в корне неверно. Операция операции рознь. К примеру, мы не можем сравнивать вмешательство, длившееся семь часов, с вмешательством, занявшим 30 минут, так как их исходы совершенно различны.

Не стоит винить в возникновении тромбоэмболии медиков. Халатность здесь ни при чем. Ни у одного хирурга нет намерения причинить вред пациенту. И мы делаем все возможное, чтобы улучшить состояние здоровья обратившихся к нам людей. Поэтому, если вам предстоит оперативное лечение, хорошо подготовьтесь к встрече со своим лечащим врачом, запишите все жалобы, интересующие вопросы. Таким образом вы поможете специалисту и себе лучше позаботиться о вашем здоровье.

Безусловно, ТЭЛА — опасное заболевание, которое может привести к самым плачевным последствиям. Но лечить и лечиться необходимо. Тогда есть шанс на улучшение качества жизни как сегодняшних пациентов, так и будущих.

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