Почему от мифа о поставках нам корейских ракет выиграют все

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Ким Чен Ын

Сегодня, когда в Москве будет уже глубокая ночь, по настоянию западных дипломатов соберется на свое заседание Совбез ООН, посвященный якобы допущенным Россией нарушениям международных обязательств. Белый дом, и так донельзя озабоченный мифической поставкой в Россию миллиона корейских снарядов, пришел в полное смятение, утверждая о якобы двух применениях нами северокорейских баллистических ракет. Наш МИД в лице и Сергея Лаврова, и пресс-секретаря Марии Захаровой решительно опроверг очередные американские фейки.

Однако, учитывая особый характер противостояния России и Запада, можно прийти к неожиданному выводу: от пропагандистской возни вокруг несуществующих поставок могут выиграть все страны, так или иначе причастные к этим фейкам.

Американцы лепят новую «ось зла»

С одной стороны, смешно, что в условиях попыток тотальной «отмены» России в нарушениях попытаются обвинить именно нас. Понятно, что американцев не смущает то обстоятельство, что обвинения России в использовании корейских вооружений звучат на фоне мобилизации под штатовским нажимом ресурсов 54 государств. У них другая цель — освежить идею «оси зла» в составе России, Северной Кореи, Ирана и Китая.

И постоянный бездоказательный вброс информации о военных поставках России корейского оружия, а заодно апелляция к углубляющемуся российско-иранскому сотрудничеству в военной сфере должны вызвать панику у американских сателлитов. И заставить их шире открыть кошельки, субсидируя заокеанские компании ВПК.

Между тем американским экспертам явно хотелось бы оценить возможности конструкторов Ким Чен Ына в условиях реальных боевых действий. Поэтому они все больше становятся заложниками собственных фейков, анализируя космические снимки контейнеров на нашей с Северной Кореей границе. Такая вот гонка за собственным хвостом.

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press Ким Чен Ын

Крах мифа о нашей изоляции

Конечно, и наши либералы любят попугать россиян перспективой превращения страны в подобие Северной Кореи. Вот только друзья, как говорится, познаются в беде. А потому развитие всесторонних взаимовыгодных отношений и с Северной Кореей, и с Китаем, как и с десятками других стран, опровергают все установки о якобы тотальной изоляции России, ее выключении из международных контактов.

А потому даже миф о корейских поставках работает против самих американцев. Выходит, что у России есть не только бесстрашные, но и крайне эффективные союзники. Вот натовские страны никак не способны обеспечить Украине искомый миллион снарядов. Не могут развернуть их дополнительное производство, да и цена растет на глазах по причине удорожания сырья.

А вот также находящаяся под многочисленными санкциями Северная Корея, если верить докладам американских и британских спецслужб, смогла этот миллион снарядов поставить России. Так что янки в желании нас уязвить выстрелили себе же в ногу. Любой непредвзятый аналитик без труда определит, у кого союзники более надежные и эффективные.

Растет престиж Пхеньяна

В условиях когнитивного поединка Запада и России с ее союзниками обвинения России в получении корейских вооружений работают и на престиж «государства Кимов». И в очередной раз можно констатировать, что американские фейки противоречат их же собственным интересам.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ох, недаром даже король Великобритании Карл III поздравил КНДР с национальным праздником. Страна становится важным игроком международной политики. А ее все более жесткий курс в отношении Сеула может поставить Вашингтон в ситуацию, когда нужно реагировать сразу на несколько дополнительных вызовов.

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