Почему охрана «Крокуса» не остановила террористов и была без оружия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские военкоры, эксперты и журналисты в Telegram-каналах продолжают обсуждать недавний теракт в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибло более 130 человек. Какие новые мнения, наблюдения и инсайды они написали сегодня, 25 марта? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Могли ли охранники остановить террористов? Почему им просто не выдать оружие?

«Надо исходить из того, какие цели и задачи ставились перед охраной. Обычно это выглядит так, на объекте (в концертном зале, театре, клубе) уже есть своя служба охраны. И организаторы при аренде объекта под концерт нанимают и эту охрану, которая специализируется на этом объекте, знает расположение, закулисье и так далее. То есть стоимость охраны уже включена в стоимость билета. Какие же задачи ставятся перед такими ЧОП? В первую очередь — безопасность артистов. Охрана должна контролировать допуск посторонних до звезд, так как среди зрителей могут оказаться психи, пьяные, неадекватные. В том числе и на сцене. Вторая задача — организация безопасности зрителей от пьяных и неадекватных соседей. Для этого либо на входе в здание, либо на входе в зрительный зал производится фильтрация и возможен досмотр, когда пьяных и большую часть неадекватов отсеивают. Всего этого хватает в 99,99% случаев», — пишет «Военный Осведомитель» со ссылкой на слова бывшего директора ЧОПа по охране концертов и массовых мероприятий Ивана Рудина.

По словам источника, никто не ставит перед охраной задачу противодействовать вооруженному нападению.

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

«Для этого есть несколько причин. Первая. Согласно действующему законодательству, охрана не может находиться с огнестрельным оружием в местах массовых мероприятий. Охране запрещается применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей. То есть внутри периметра охрана обязана быть без оружия. Второе. Охранник по закону не может производить полный досмотр гражданина без его согласия. То есть даже похлопать по карманам на наличие ножа. Закон разрешает досматривать вещи, которые проносит гражданин. Не более. Третье — сами граждане первые будут недовольны усилением охраны. Во-первых, увеличение количества человек в охране повысит стоимость билета. Во-вторых, организация досмотрового тамбура создаст очереди на улице. Для понимания, хорошо охраняемый объект, способный отразить любое вооруженное нападение, — это СИЗО. И если из концертного зала не делать СИЗО — то 100% результата не добиться. А на это никто не согласится», — добавил источник.

В какой стране террористы могли пройти подготовку перед нападением?

«По данным источников в силовых структурах, всех четырех террористов готовили в одном из лагерей в Турции, а именно — в Стамбуле. Мы уже выдвигали версию, что подготовка проходила именно там, и она нашла подтверждение после первых допросов террористов», — написал WarGonzo.

«Сегодня ночью наши спецслужбы, работая в тесной связке со спецухой Турции, передали в Стамбул информацию о существовании в предместьях города лагеря по подготовке террористов. После чего турецкая MIT рано утром провела спецоперацию по ликвидации ячейки террористов и инструкторов в двух закрытых законспирированных военных лагерях в окрестностях Стамбула», — заявил военный эксперт Борис Рожин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«WarGonzo пишет, что террористов готовили в Стамбуле. Не как версию, а как инфу. Со ссылкой на источники в следствии. Первое. У Семы Пегова (WarGonzo) реально хорошие источники (хотя они не всегда говорят ему то, что есть, иногда то, что нужно. Но чаще именно то, что есть). Это то, что мы знаем. Второе. Тема со Стамбулом не кажется невероятной и не исключает того, что мы писали (что они не профи, но навыки обращения с оружием имеются). Даже более вероятен стрелковый клуб или даже какой-то лагерь подготовки, именно в Турции. В общем, скорее да, чем нет. Это НИКАК не говорит о том, что Турция как государство имеет непосредственное отношение к организации теракта», — отметили авторы канала «МИГ России».

Кого возмутило высказывание Тимати о террористах из «Крокуса»

«По-хорошему, высказывания певца, назвавшего террористов „ребятами“, стоит проверить на предмет оправдания терроризма. Ну вот нелюди стреляли в упор в женщин, детей, добивали раненого. А тут, значит, у певца они „ребята“, да еще обманутые. Могу представить, если бы на телевидении в репортаже кто-то сказал: „Ребята из РДК (террористическая организация, запрещена в РФ) совершили нападение в Брянской области“. Уровень скандала можете представить? И замечу, что всякие морализаторы, которые осуждали „голую“ вечеринку, сейчас пронзительно молчат. Хотя это все выглядит куда хуже. Ну оно понятно, девочку без связей травить безопасно. Но, право слово, коллектив неокомсомольцев с отбеленными зубами, получается, согласен с тем, что это в „Крокусе“ резню „ребята“ устроили? Но, впрочем, не в них дело. А в том, что оправдание терроризма это не только прямое оправдание. Это вот такое очеловечивание. И я не уверен, что термин „ребята“ был использован неосознанно. Как раз скорее наоборот», — возмутился военный журналист Андрей Медведев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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