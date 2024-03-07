Почему новый самолет Ил-212 будет нужен только военным

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

В России началась работа по созданию нового военно-транспортного самолета, который пока носит индекс Ил-212. Ожидается, что он будет создан уже в 2026 году и придет на смену устаревшим Ан-26 и Ан-72. NEWS.ru попросил высказать свое мнение об этом самолете и его перспективах эксперта по авиационной отрасли, главного редактора портала Avia.ru Network Романа Гусарова.

Пришел на смену Ил-112

— Недавно был такой проект, как Ил-112. Это был турбовинтовой военно-транспортный самолет с двумя двигателями, который разрабатывался в КБ Ильюшина. Это был небольшой самолет, который был заточен исключительно под перевозку грузов — туда можно было, например, закатывать внедорожники или легкую бронированную технику.

В принципе, Ил-112 был хорошим самолетом с грузоподъемностью 5 тонн.

Но возникло несколько сложностей. Так, 17 августа 2021 года Ил-112 разбился возле подмосковной Кубинки, погибли три члена экипажа. Тогда во время полета загорелся двигатель. После этого испытания самолета были приостановлены.

Второй момент — после начала СВО задачи Министерства обороны подверглись корректировке. Это происходит по многим видам техники. Мы это наблюдаем и по наземной бронированной технике, и по воздушной технике, по ударным системам, в том числе и по военно-транспортным задачам. И стало понятно, что грузоподъемности 5 тонн для Минобороны мало. Нужен самолет с грузоподъемностью примерно 10–12 тонн. Ведь пусть даже у Ил-112 был достаточно большой объем фюзеляжа, но он не мог взять на борт какую-то серьезную технику, например БТР. И тогда Ил-112 решили переработать в проект Ил-212.

Фото: Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО «Ил»/ТАСС Ил-112

Новые двигатели, больше размер

— Я могу предположить, что у Ил-212 диаметр фюзеляжа останется таким же, как у Ил-112. Но самолет будет увеличен в длину, будет другое крыло. И, конечно, там должны стоять уже не турбовинтовые, а турбореактивные двигатели. И Ил-212 будет больше похож на Ан-72. То есть он станет универсальным легким военно-транспортным самолетом.

Никакой «гражданки»

— При этом надо понимать, что такой транспортный самолет сейчас нужен только Министерству обороны. А вот в гражданской авиации его использовать, скорее всего, не будут. Потому что для перевозки пассажиров у нас, например, создается самолет Ил-114-300. Он, кстати, летает на тех же двигателях, что были на Ил-112. И в ближайшие дни может состояться первый полет этого самолета. Так что следите за новостями.

Ил-114-300 будет на ступеньку ниже «Суперджета», он сможет перевозить порядка 70 пассажиров. И он сейчас востребован для региональных перевозок. У него будет два турбовинтовых двигателя, он сможет садиться на аэродромы низкой категории. Кстати, отмечу, что в России сейчас еще работают и над другими региональными самолетами: есть проект «Ладога», есть самолет «Байкал» и ряд других. Так что скоро мы сможем сами закрыть все необходимые ниши.

Фура выгоднее

— Но если вернуться к Ил-212, то он не станет пассажирским. И на роль самолета для перевозки коммерческих грузов он не годится. Ведь, например, из условного Китая грузы везут огромными дальнемагистральными самолетами типа Ил-96-400Т. Здоровенный самолет грузоподъемностью 80 тонн. А возить маленький объем на небольшие расстояния на самолете экономически невыгодно. Дешевле одну фуру набить 20 тоннами груза и отправить, чем два раза гонять самолет. Поэтому такого класса техника нужна исключительно в Министерстве обороны. Здесь гражданского применения как такового просто нет.

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