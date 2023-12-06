Почему не любят SHAMAN? Это просто зависть или все серьезнее?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Почти год прошел с момента опубликования музыкальным продюсером Владимиром Киселевым открытого письма со своим взглядом на состояние шоу-бизнеса в России. Сказать, что это длинное послание, — не сказать ничего. В нем автор настаивал на том, что существуют настоящие исполнители-патриоты. Это те, что выступали на западных рубежах РФ, в Донецкой, Луганской республиках. И те, что поют в «теплых залах» и якобы находятся под патронажем администрации президента.

Дистанцируясь от последних, Владимир Киселев справедливо обрушивается и на тех, кто сбежал с началом СВО, и даже на так называемых «ждунов». По сути, он из всего сообщества музыкантов выделяет лишь тех достойных, кто несет волонтерскую миссию.

Остальных, как бы он ни старался многословно развести по двум категориям, невольно ставит на одну платформу непатриотов. И больше всех, разумеется, достается SHAMAN (Ярославу Дронову). Его, по мнению Владимира Киселева, как и других привилегированных исполнителей, буквально вставляют в большие концертные программы, а других, более достойных, «вычеркивают» из списков.

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце

Ответы на вопросы

Каким образом в нынешнем году SHAMAN занял первую строчку по итогам опроса ВЦИОМа как лучший певец, для многих является загадкой. Давайте попробуем ее разгадать.

Прежде всего заметим, что Ярослав Дронов не догонял своим творчеством специальную военную операцию. Вообще возникает ощущение, что именно его композиция «Встанем» объединила народ, вдохнув в него важнейшую патриотическую эмоцию.

Конечно, здесь напрашивается аналогия со знаменитой песней-гимном «Вставай, страна огромная!» («Священная война»). Я ничуть не настаиваю на том, что она равна великому произведению Александрова и Лебедева-Кумача. Но, согласитесь, она ближе всего той песне по духу и эмоциональному воздействию.

В июле 2022 года SHAMAN выпустил клип на песню «Я русский», мгновенно собравший миллионы просмотров на YouTube. Конечно, признание песни «Я русский» не добавляет русскости певцу. Равно как и выступление в Мариуполе не добавляет патриотизма музыкантам. Не за этим статусом они туда отправлялись, полагаю.

К слову, SHAMAN уже дал концерты в Геническе, Мариуполе и Луганске. Казалось бы, продюсеру Владимиру Киселеву следовало бы поставить недостающую галочку в графе у SHAMAN. Но нет, он заявляет, что есть такие музыканты, которые отказываются выступать с автором хита «Я русский» на одной сцене, поскольку не чувствуют искренности певца. Сильный аргумент, конечно! «Злые» комментаторы в соцсетях немедленно предположили, что «отказниками» являются дети Киселева — певцы ЮрКисс (Юрий Киселев) и ВладиМир (Владимир Киселев — мл.). И тот и другой активно осваивают патриотический тренд, если позволительно так сказать.

Впрочем, для них (как и для супруги продюсера Елены Север) всегда будет в избытке эфирного и сценического пространства, поскольку продюсер Владимир Киселев по совместительству является акционером «Русской медиагруппы».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Не вписался в тусовку

Что же касается SHAMAN, то он не укладывается в парадигму Киселева, основанную на «семейном подряде» и «своих» артистах. SHAMAN не пытается узурпировать патриотическое направление. Он просто поет, не вписываясь в привычный мир шоу-бизнеса.

Он сам не нуждается в полусветских «сборниках», как не нуждается в оценках таких «профи», как продюсер Киселев. Оценивать его будет народ. Как вознес, так и скинет с пьедестала, можете не сомневаться.

Но сегодня он пользуется успехом. И, судя по всему, это сильно раздражает многочисленных завистников от шоу-бизнеса.

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