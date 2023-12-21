Почему надо жестко наказать тех, кто избил однорукого ветерана СВО

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Подобных фактов становится все больше. В Питере был жестоко и бессмысленно избит однорукий ветеран СВО, двери двух военкоров в один день были запенены по наводке украинского ЦИПСО, в престижном отеле «Добрыня» отказали в заселении людям в форме. А из случаев, когда охрана из не попавших под мобилизацию «лбов» не пустила в ресторан военного, можно составить целый «черный список» заведений. А ведь отношение к людям, попадающим с передовой в наш нескончаемый праздник жизни с полуголыми вечеринками и метущимися релокантами, — это отношение к политике страны в целом.

Печальный опыт Афгана

Мы помним откровенные унижения ветеранов афганской войны. Фраза классических бюрократов «Я вас туда не посылал!» отразила тогда общее отношение власти к участникам вдруг ставшей крайне непопулярной «ограниченной военной операции». Люди, проливавшие свою кровь, оказались в положении заложников в борьбе политических кланов. В результате отвергнутые обществом «афганцы» создали собственные организации, ряд которых подпал под влияние нравов девяностых.

Сейчас, как представляется, ситуация диаметрально противоположная. Со всех трибун говорят о консолидации общества, о единстве целей фронта и тыла, о том, что судьба суверенной и единой России решается в Авдеевке и на левом берегу Днепра. Но эксцессы множатся. Некоторые совершаются по наводке или скорее разводке из Киева. Иные — по откровенной глупости. Но есть явно сознательные и подпадающие под самые тяжкие статьи УК.

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Ветераны Афганской войны

Преступление и наказание

Страна разделена на тех, кто не только воюет, но постоянно возит подарки солдатам, собирает народную копейку на дроны, разрабатывает новые системы РЭБ, вяжет маскировочные сети. И на тех, кто продолжает жить и оттягиваться так, как будто ничего не произошло. Образ жизни таких внутренних эмигрантов иногда сравнивают с загулом их предшественников в 1917 году, когда на фронтах лилась кровь, а в Петрограде — розовое шампанское.

Для таких внутренних эмигрантов ветераны СВО и действующие военные становятся объектом раздражения, живым упреком и помехой уютному мирку. И им начинают мстить. Релоканты — за то, что за два месяца Россия не проиграла и им приходится возвращаться домой несолоно хлебавши. Разного рода рантье — за невозможность по-прежнему проводить по полгода в Ницце или посещать свой дом в Альпах. Олигархи тоскуют по реквизированным яхтам и временам, к которым нет возврата.

Кто-то гадит по мелочи постами в интернете, анонимными телефонными звонками с угрозами родным. А кто-то избивает однорукого бойца.

Хулиганкой не обойдутся

Повторимся: преднамеренные провокации против ветеранов и участников СВО могут быть приравнены, как бы это пафосно ни звучало, к нападениям на национальные символы. Не случайно ведь агрессия против ветеранов параллельно сопровождается попытками загасить Вечный огонь, разрушить инсталляцию, посвященную СВО, сорвать с подростка шапку с буквой Z.

А потому замена двум негодяям административки за избиение и оскорбления на питерской улице ветерана СВО на обвинение в экстремизме создает важный прецедент. Еще недавно случаев подобной безнаказанности было немало. Пора это остановить.

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