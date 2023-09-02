Почему МВД РФ проверяет Лию Ахеджакову: что ей грозит, кто дал флаг Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Главное управление МВД России по Москве проводит проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Что об этом известно?

Сообщается, что проверка была инициирована после того, как Ахеджакова вышла на сцену в Бремене с украинским флагом, где проходил спектакль с ее участием.

«В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — заявил собеседник ТАСС.

Артистке может грозить либо штраф, либо административный арест, добавил источник. Официального подтверждения соответствующей информации от МВД не поступало.

Что за инцидент с Ахеджаковой и флагом Украины

В Сети распространилось видео со спектакля «Мой внук Вениамин», который проходил в Бремене 27 июня, где Ахеджакова в конце постановки вышла на сцену с украинским флагом. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru заявил, что попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку на предмет дискредитации Вооруженных сил России, а также признать актрису иностранным агентом.

«Мы снова требуем признать ее иностранным агентом. Все уже поняли, кто такая Ахеджакова и кто у нее хозяин. Сейчас она конкретно выходит с флагом Украины. Оставлять безнаказанно будет глупо — человек выполняет установки, которые дает ей Запад», — подчеркнул Бородин.

По мнению общественного деятеля и экс-депутата Госдумы Романа Худякова, Лии Ахеджаковой стоит обратиться к врачам в Европе, поскольку «у нее проблемы с психическим здоровьем».

«Ее никто не лечит, а состояние прогрессирует... Конечно, было бы хорошо, чтобы ею тоже занялись в Европе врачи-психиатры», — рассказал он.

Что Ахеджакова сказала про украинский флаг

По словам артистки, украинский флаг вместе с букетом цветов в Бремене ей «подсунул провокатор».

«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», — сказала Ахеджакова «Газете.Ru».

Почему в апреле 2023 года на Ахеджакову могли завести три уголовных дела

11 апреля Виталий Бородин сообщил NEWS.ru, что публичные заявления артистки, где она пожелала Украине победы над Россией, могут подпадать под ст. 275 УК РФ «Государственная измена». По его словам, также действия Ахеджаковой подпадают под ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Нужно ставить вопрос о возбуждении уголовного дела, проводить полноценную проверку, она не скрывает, что помогала, помогает [Украине], дискредитирует специальную военную операцию, наши органы власти, спокойно в СМИ заявляет. Мы считаем, что все статьи, приведенные в нашем обращении, они подпадают под эту юрисдикцию», — отметил Бородин.

Сама Лия Ахеджакова в беседе NEWS.ru пояснила, что слышала об обращении с просьбой возбудить в отношении нее три уголовных дела и посоветовала «не раздувать» эту тему.

«Я уже знаю про это. Еще не переговорила с адвокатом, он попросил меня не раздувать это дело», — сказала она.

За что Ахеджакову отстранили от работы в «Современнике»

В начале февраля в «Современнике» сняли с показа спектакль «Игра в джин», а котором была задействована артистка. Ахеджакова призналась, что узнала об этом от директора театра.

«Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры [Москвы] подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», — рассказала она.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в комментарии NEWS.ru объяснил, что такое решение приняли в «Современнике», потому что артистка не захотела менять свою политическую позицию.

«Сейчас эта эпиграмма звучит особенно актуально, о чем она? О том, что годы идут, а человек (Лия Ахеджакова. — NEWS.ru) не меняется. Ситуация изменилась, мир поменялся — а человек говорит все одно и то же. Надо же как-то соответствовать изменившимся обстоятельствам. Если человек не хочет этого делать, то, соответственно, его жизнь вот так вот отторгает», — подчеркнул Гусев.

9 апреля в пресс-службе «Современника» сообщили, что Ахеджакова уволилась по собственному желанию.

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