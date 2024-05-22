Почему хотят переименовать самолет Superjet: как он будет называться?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Sukhoi Superjet

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что российский самолет Superjet, который ранее был известен как Sukhoi Superjet 100, могут скоро переименовать. И не исключено, что этот лайнер будут называть не «Суперджет», а «Яковлев». NEWS.ru попросил высказать свое мнение о самолете Superjet и перспективах его переименования эксперта по авиационной отрасли главного редактора портала Avia.ru Network Романа Гусарова.

Кто создает, тот и дает имя

— Чтобы говорить о названии самолета, нужно вспомнить, что первоначально проект по созданию нового магистрального самолета в России вела компания Сухого. И самолет делали вместе с привлечением иностранных партнеров. Но затем в Объединенной авиастроительной компании (ОАК) стали создаваться дивизионы: военные, гражданские, транспортная авиация и специальная. И компании, которые входят в ОАК, были разделены между этими дивизионами. И Сухой возглавил дивизион «Боевая авиация», что было вполне логично.

А вот гражданскую тематику возглавило ОКБ имени Яковлева. И сейчас за создание пассажирских магистральных самолетов (в том числе и нового МС-21) отвечает именно «Яковлев». И тот Superjet, который сейчас создается на основе импортозамещенных комплектующих, — назовем его «Суперджет» второго поколения, — он уже делается не «суховскими» конструкторами, а «яковлевскими».

Именно поэтому сейчас внутри ОАК и идет обсуждение, какое же все-таки у новых самолетов должно быть название. Одно из предложений — это переименовать новую модель самолетов в Як, как было во времена СССР. Логика в таком решении есть. Кто самолет разрабатывает и делает — тот и дает ему имя. Собственно, все мировые производители действуют именно по такой схеме.

Но не факт, что это произойдет. Это одна из рабочих версий, одно из предложений. Это, скорее всего, будет решаться в пакете с самолетом МС-21.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Самолет МС-21

Смотрим на МС-21

— Дело в том, что новый самолет, который сейчас разрабатывается, имеет лишь кодовое имя. МС-21 расшифровывается просто как «магистральный самолет двадцать первого века». МС-21 — это рабочее название. Для сравнения, «Суперджет» изначально назывался Russian Regional Jet, или российский региональный ближнемагистральный самолет.

Но МС-21 тоже ведет ОКБ имени Яковлева. Поэтому не исключено, что если будет какой-то большой ребрендинг, то сначала мы новое имя увидим относительно МС-21. И только потом речь дойдет до «Суперджета», который уже известен в мире.

Причем первым в небо должен подняться именно более крупный МС-21. Дело в том, что «Суперджет» изначально создавался вместе с западными партнерами. И доля иностранных комплектующих в нем очень большая — на момент начала эксплуатации импортные комплектующие в SSJ100 составляли почти 80%. А вот МС-21 делали уже в основном своими силами. И когда настала эпоха санкций, то решить проблемы с комплектующими по нему было гораздо проще. Да и двигатели на МС-21 изначально планировались отечественные.

Так что стоит немного подождать. Первые МС-21 должны быть переданы в эксплуатацию в 2025 году. Тогда, уверен, и будет принято решение об имени этой модели.

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