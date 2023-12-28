Почему «голая» вечеринка Ивлеевой затмила президентские выборы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

«Голая» вечеринка Ивлеевой в ночном клубе «Мутабор» стала куда более обсуждаемой новостью по сравнению с предвыборными кампаниями кандидатов на выборы президента России в марте 2024 года. Почему так произошло? Или голые попы нас волнуют больше, чем будущее страны?

Почему народ разгневан

Казалось бы, все было стандартно для нашей богемы. Публичные люди решили собраться в клубе в полуголом виде. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Да и разве мы раньше не знали, что наши звезды готовы раздеваться по первому зову? Хотя до этого мы полагали, что они это делают за деньги... А тут выяснилось, что они могут и бесплатно ходить в одежде из носка.

Однако то, что раньше было допустимо (вернее, на что люди просто закрывали глаза) ,в конце 2023 года вызвало настоящую народную волну возмущения. И дело не в носке как в форме одежды. А в том, что все поняли, как нагло и цинично себя ведут посетители «голой» вечеринки. Эпатаж приветствуется только среди подростков, а остальным это зачастую кажется глупостью, наглостью и ребячеством. Причем даже подростки понимают, что ходить голыми сейчас по клубам — это неуместно.

Личное дело против «где-то убивают»

«Голая» вечеринка вызвала сильный резонанс. Да такой, что даже монстры нашего шоубиза перепугались не на шутку. Хотя далеко не сразу. Ведь вначале некоторые из них даже защищали формат мероприятия. Вот одна цитата. «Может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело. Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно», — написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Правда, потом, когда стало ясно, что дело набирает серьезный оборот и речь может идти о потере денег, она заговорила уже совсем по-иному. И про то, что «где-то убивают, где-то голодают дети» звездная львица уже не говорила.

А ведь в словосочетании «где-то убивают», возможно, и кроется причина того, почему многие оказались так возмущены «голой» вечеринкой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Политики молчат

Однако помимо «голой» вечеринки в стране есть и другие важные события. Например, выборы президента России. И ведь они совсем скоро. Тут возникает вопрос: а может, быть стоило кому-то из кандидатов принять участие в скандале с Ивлеевой? Например, защитить ее от нападок? Или, наоборот, потребовать осуждения этой пошлости?

Казалось бы, можно быстро и легко заслужить репутацию серьезного и взрослого человека, который осадил зажравшихся звезд. И на выборах это могло бы сыграть роль. Или показать себя борцом за свободу и демократию, мол, ходите с голой попой, доказывайте всему миру, какая у нас свобода.

Но даже наши политики понимают, что «хайпануть» на такой теме — это очень опасно для репутации. Да, в моменте твое имя начнет звучать. Но уже через неделю ты будешь ассоциироваться именно с «голой» вечеринкой.

Стали бы вы голосовать за человека, который вместо решения фундаментальных проблем россиян пытается разрулить проблему с трусами наших звезд? Вряд ли. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, придерживается того же мнения, вот его цитата: «Что касается этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает».

К счастью, нет безумцев и среди кандидатов в президенты России. И это хороший для нас сигнал. Значит, нет в нашем обществе запросов на политиков-фриков, которые готовы на все ради победы. И это, пожалуй, один из позитивных результатов вечеринки Ивлеевой.

Стоило ли уделять этому столько внимания

Так, может, и нам уже забыть про нижнее белье наших звезд? Тем более что восхищаться там особо и нечем. Ведь из-за таких глупостей мы упускаем из вида, что уже через три с половиной месяца будет решаться судьба нашей страны. И ее будущее! За это время каждому гражданину стоит присмотреться к кандидатам и решить, за кого он будет голосовать. Уделите время и внимание не скандалам «богемы», а решениям политиков, ведь от нас с вами зависит, как мы будем жить.

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